Espulsione Bonucci/ Video, gomitata segnalata dal Var: il capitano del Milan salterà la Juventus?

Espulsione Bonucci video, gomitata segnalata dal Var: il capitano del Milan salterà la Juventus? Le ultime notizie sul difensore e gli aggiornamenti sulla possibile entità della squalifica

22 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Espulsione Bonucci (Foto: LaPresse)

Primo cartellino rosso con la maglia del Milan per Leonardo Bonucci: il capitano rossonero è stato espulso durante la partita contro il Genoa. La tegola è caduta su Vincenzo Montella al 22', quando l'arbitro Giacomelli ha giudicato volontaria una gomitata del difensore a Rosi in area di rigore. Decisivo il Var, che ha segnalato un episodio che il direttore di gara non aveva notato. Il problema per il Milan non è rappresentato solo dall'inferiorità numerica nel match contro il Genoa: c'è anche il rischio di uno stop lungo per Bonucci. Il capitano rossonero potrebbe prendere fino a tre giornate di squalifica, se sul referto venisse scritto che ha rifilato una gomitata a palla lontana. La speranza rossonera è appesa ad un filo, più precisamente alla speranza che il gesto venga considerato un tentativo di prendere posizione per colpire il pallone. In questo caso la squalifica potrebbe subire uno sconto.

NIENTE JUVENTUS? LA REAZIONE DEI TIFOSI SUI SOCIAL

L'espulsione di Leonardo Bonucci ha però sollevato un'altra questione: il difensore del Milan - come riportato da Sky Sport - rischia di saltare la partita contro la sua ex squadra, il big match contro la Juventus. Un vero disastro per il club rossonero e per il difensore, che sta attraversando un momento davvero negativo. Rosi peraltro ha riportato una ferita allo zigomo ed è uscito sanguinando copiosamente in seguito alla gomitata di Bonucci. Quest'ultimo è finito subito nel mirino dei tifosi del Milan, che non stanno apprezzando le recenti prestazioni. L'ennesimo errore di un avvio di stagione da dimenticare ha scatenato la reazione sui social dei tifosi, che non hanno mancato di rinfacciargli quella dichiarazione in pre-campionato, quando aveva spiegato di aver lasciato la Juventus per il Milan per spostare gli equilibri. Qualcuno ora gli sta addirittura chiedendo di tornare a Torino.

© Riproduzione Riservata.