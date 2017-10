Feralpi Salò Gubbio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Feralpi Salò Gubbio: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la decima giornata del girone B di Serie C

22 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Feralpi Salò Gubbio - LaPresse: imm. di repertorio

Feralpi Salò Gubbio, partita diretta dall’arbitro Marco Ricci, si gioca oggi pomeriggio domenica 22 ottobre alle ore 16:30 per la decima giornata del girone B di Serie C. La squadra allenata da mister Michele Serena non era impegnata ieri nelle partite del secondo turno di Coppa Italia di Serie C. In campionato, domenica scorsa, gli uomini di Serena hanno trovato un successo che mancava da oltre quattro turni. I bresciani hanno battuto di misura, in trasferta, il Ravenna (1-0 il risultato finale), andando così a rilanciarsi in classifica, dove adesso sono noni, a quota 13 punti, dopo aver scavalcato in questa giornata diverse pretendenti ai play off di fine stagione, tra cui la Fermana. La Feralpi Salò può essere una delle sorprese del campionato, anche perché allenata da un tecnico che vanta tanta esperienza nella categoria.

Per il Gubbio, mercoledì sera, è arrivata la pesante sconfitta in Coppa Italia contro la Sambenedettese, che ha spazzato via gli umbri con un netto 3-1, confermandosi una delle migliori squadre attualmente in circolazione in Serie C. In campionato, la classifica del Gubbio piange. Sedicesima posizione, 8 punti dopo le prime nove giornate, e squadra invischiata nella zona play out. Non esattamente il miglior biglietto da visita per presentarsi al cospetto dei rivali bresciani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Feralpi Salò Gubbio non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPI SALO’ GUBBIO

In campionato, nella vittoria di misura sul campo del Ravenna, la Feralpisalò è tornata alla vittoria dopo quattro pareggi consecutivi rimediati contro Mestre, Teramo, Pordenone e Vicenza. Dopo un ottobre avaro di emozioni, ecco arrivare il ritorno ai tre punti, importantissimi per la classifica. Contro il Ravenna, la Feralpisalò è scesa in campo con il modulo 3-5-2. In porta Caglioni. Difesa a tre con Parodi, Emerson e Rannellucci. A centrocampo Staiti, Capodaglio, Martin e gli esterni Vitofrancesco e Voltan. In attacco Ferretti-Guerra. Decisiva la rete di Guerra, alla sua marcatura numero sette in campionato, a conferma dell'imprescindibilità del giocatore per la squadra bresciana.

Nulla hanno potuto in Coppa Italia gli umbri al cospetto di una delle formazioni migliori di tutto il campionato di Serie C. Gli uomini di mister Dino Pagliari sono scesi in campo con il modulo 4-4-2. Fiducia alla coppia Libertazzi-Jallow in attacco. A centrocampo la coppia Conti-Bergamini, con Paolelli e Ciccone sugli esterni. Piccinini capitano al centro della difesa con al fianco Burzigotti. Pedrelli (terzino sinistro) e Paramatti (terzino destro) a completare il reparto difensivo. In porta Costa. Dopo i primi 45 minuti di gioco la Sambenedettese era già avanti per 2-0. Un risultato che ha mantenuto anche nella ripresa, dove ha trovato il terzo gol. Per i padroni di casa del Gubbio, gol bandiera realizzato da Burzigotti, che al primo minuto del secondo tempo aveva segnato il gol del momentaneo 2-1. Alla mezzora della ripresa si segnala anche l'espulsione di Dierna del Gubbio.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto concerne le quote proposte per le scommesse su Feralpi Salò Gubbio, ecco che i padroni di casa della Feralpi Salò sono avanti nelle quote di Eurobet (segno 1 a 2.00), con la vittoria del Gubbio che non riscontra molti consensi fra gli scommettitori, considerando che il valore della quota del segno 2 è pari a 3.55. Preso in considerazione anche il pareggio, quotato a 3.20.

© Riproduzione Riservata.