Fortitudo Bologna Orzinuovi/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2 Est)

Diretta Fortitudo Bologna Orzinuovi: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca per la quarta giornata del girone Est nel campionato di basket A2

22 ottobre 2017 Redazione

Diretta Fortitudo Bologna Orzinuovi, basket A2 Est (Foto LaPresse)

Fortitudo Bologna Orzinuovi si gioca domenica 22 ottobre alle ore 18 per la quarta giornata nel girone Est del campionato di basket A2 Est 2017-2018. E’ una partita che sembra segnata: la Consultinvest infatti guida il girone a punteggio pieno in compagnia di quella Trieste contro cui lo scorso anno ha perso la semifinale playoff, mentre la Agribertocchi al momento ha vinto una sola delle tre partite che ha giocato. Si prospetta un’altra vittoria per la squadra di Matteo Boniciolli, che dopo le delusioni degli ultimi anni vuole impostare una regular season di profilo più alto per provare a risparmiare energie nel tabellone dei playoff verso la finale. Sempre che paghi come strategia, vista la grande imprevedibilità di un campionato comunque lungo e difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fortitudo Bologna Orzinuovi non sarà trasmessa in diretta tv, e non ci sarà una diretta streaming video disponibile per questa partita; il sito ufficiale del campionato, all’indirizzo www.legapallacanestro.com, offre però spunti interessanti e informazioni utili sulle due squadre e sulla gara, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI BOLOGNA

Solo vittorie per Bologna, ma non sono state comunque partite facili: la Consultinvest ha il quarto miglior attacco del campionato (insieme a Montegranaro) e ha battuto le sue avversarie con uno scarto medio di 6,7 punti. Nell’ultima partita ha comunque dimostrato il suo valore, andando a vincere a Ferrara: un primo tempo chiuso in vantaggio di 6 punti che è poi servito per amministrare il finale punto a punto. In difesa si concede ancora qualcosa (la Bondi ha tirato con un irreale 69% dal campo) e Matteo Boniciolli deve sicuramente lavorare su questo aspetto, ma in fase offensiva ci sono troppe bocche di fuoco e Stefano Mancinelli (20 punti e 8 rimbalzi) sta giocando come nei suoi anni di gioventù. Si è così sopperito alla brutta giornata dei due americani (19 punti complessivi con 6/17 dal campo) a dimostrazione di come la Fortitudo possa vincere le partite anche con i comprimari (Alessandro Amici ha segnato 15 punti con il 100% da 2 punti) e con l’esperienza dei suoi veterani, tra cui anche un Daniele Cinciarini da 4/7 per 8 punti. Il problema come detto arriverà dopo: appare difficile pensare che questa squadra possa mancare i playoff, dunque dovrà mantenere l’intensità soprattutto nel tabellone dell’eliminazione diretta.

QUI ORZINUOVI

La Agribertocchi si è affacciata male al campionato di A2, ma se non altro è riuscita a vincere una partita che la tiene davanti a Roseto e in compagnia di altre cinque squadre, in una lotta per la salvezza che sarà feroce (anche perchè Treviso e Ferrara, partite male, verosimilmente miglioreranno nel corso della stagione). Il problema di Orzinuovi sembra risiedere nella fluidità offensiva: solo cinque squadre hanno segnato meno, la difesa tutto sommato tiene piuttosto bene. La vittoria nella terza giornata, la prima della stagione, è stata preziosa perchè ottenuta contro Roseto, al momento una concorrente diretta per la salvezza: equilibrio spezzato nel secondo tempo (parziale 44-36) grazie soprattutto ai 24 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 7 recpueri di un Jamal Olasewere che ha chiuso con il 50% dal campo e 37 di valutazione. Al suo fianco Adam Sollazzo ha piazzato 20 punti, ma l’ago della bilancia è stato soprattutto Rodolfo Valenti autore di una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi; Orzinuovi ha trovato una prestazione da 90 punti; peccato che nelle altre due partite fosse arrivata una media di 67,5 punti e dunque appare chiaro per ora che i bresciani abbiano maggiori speranze di vittoria quando riescono a dare ritmo all’attacco e segnare tanto.

