Gavorrano Lucchese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gavorrano Lucchese: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la decima giornata del girone A della Serie C

22 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Gavorrano Lucchese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Gavorrano Lucchese viene diretta dall'arbitro Francesco Luciani e si gioca domenica 22 ottobre alle ore 16:30, per la decima giornata del girone A della Serie C 2017-2018. La formazione di casa, reduce dal primo risultato utile della stagione dopo ben 7 sconfitte consecutive in campionato, occupa al momento l'ultimo posto della classifica del girone A. Nonostante l'esonero di Bonuccelli ed il conseguente ingaggio di Favarin sulla panchina grossetana, non si vedono ancora sostanziali miglioramenti in casa toscana, che lamentano preoccupanti limiti nel reparto arretrato e nella capacità di approcciare alle gare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Gavorrano Lucchese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Non sono frutto del caso i ben 17 gol già subiti in stagione, che non sarebbero nemmeno così tanti se solo si fosse riuscito a combinare qualcosa in avanti. E invece, in 8 gare giocate dall'inizio della stagione, il Gavorrano è andato in rete soltanto 3 volte, ed in nessuna di esse è servito per portare a casa qualche punto. Il primo risultato utile stagionale, che potrebbe riaccendere un barlume di speranza, è arrivato nel derby esterno contro il Pisa, formazione sicuramente più attrezzata sulla carta e candidata a giocarsi obiettivi importanti. Nonostante le prevedibili sofferenze e l'espulsione di Vitiello, che nel corso della ripresa ha rimediato due gialli in solo 10 minuti, i toscani hanno tirato fuori tutto il meglio dal proprio orgoglio portando a casa un punticino utilissimo per il morale.

Ora, però, in vista di un nuovo derby questa volta contro la Lucchese, Favarin dovrà caricare i suoi per cercare la prima vittoria stagionale, che fra le mura amiche manca dall'amichevole di fine agosto contro il Montevarchi. La Lucchese, dal canto suo, grazie ad un rendimento per certi versi regolare apportato dall'esperta guida tecnica di Giovanni Lopez, detiene al momento il decimo posto della classifica, l'ultimo valido per un posto ai play-off, frutto di 3 vittorie, altrettanti pareggi e anche di altrettante sconfitte. Il mese di ottobre, però, ha portato fino ad ora 5 punti e 3 risultati utili di fila, fra cui la netta vittoria sul campo del Cuneo per 3-0. Servirà qualcosa in più agli uomini di Lopez per l'ottenimento dei risultati previsti, ma per ora non è il momento di lanciare campanelli d'allarme. E' d'obbligo, però, cercare di ritrovare il successo contro un'avversaria che ha evidenziato grosse lacune, e contro cui non si possono lasciare punti per strada.

LE PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO LUCCHESE

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Favarin schiera un 4-5-1 con Salvalaggio in porta, Gemignani, Salvadori, Cretella e Papini in difesa. Ropoli e Malotti saranno sugli esterni in mediana, lasciando Vitiello, Finazzi e Conti al centro. In attacco spazio al numero 9 Brega, che però parte in leggero ballottaggio con Moscati per una maglia fa titolare. Dall'altro lato Lopez inserisce un 5-3-1-1 con Albertoni in porta, Cecchini, Espeche, Capuano, Baroni e Tavanti in difesa. Nolè, Damiani e Arrigoni saranno al centro della mediana, con Fanucchi schierato da trequartista alle spalle della prima punta, che sarà con tutta probabilità De Vena ai danni di Del Sante. Unica assenza certa prevista per il match sarà quella di Vitiello, mediano del Gavorrano che ha rimediato un rosso nella scorsa gara a Pisa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote proposte dall'agenzia di scommesse SNAI per questo match di Serie C, riportiamo che il segno 1 è quotato 2,85 a fronte di un 2,35 per il segno 2 che identifica la vittoria del Gavorrano. Il segno X del pareggio è data a 3,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per questa partita.

