Inter Fiorentina Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Inter Fiorentina Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita del campionato Primavera 1 (oggi 22 ottobre)

22 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Inter Fiorentina Primavera, Stefano Vecchi - La Presse

Alle ore 11.00 di oggi, domenica 22 ottobre 2017, si torna in campo per il campionato Primavera con la gara Inter-Fiorentina che promette di essere piena di colpi di scena e di interpreti interessanti. La gara sarà diretta dall'arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna mentre gli altri due assistenti saranno Ruben Liberato Angotti e Andrea Niedda. E' stato un buon inizio per i nerazzurri in questa stagione di campionato Primavera infatti la squadra meneghina ha raccolto dieci punti nelle prime cinque partite giocate. Meglio addirittura è riuscita a fare la compagine viola che ne ha fatti dodici e condivide la vetta insieme all'Atalanta. Sarà quindi sicuramente una gara bellissima, una sorta di spareggio per cercare di arrivare in vetta e per provare a vincere un titolo che sicuramente sarebbe una grande soddisfazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Fiorentina Primavera si potrà seguire in diretta tv su SportItalia sia in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre che sul box di Sky sul 225. Sarà possibile seguire inoltre la partita anche in diretta streaming sul sito di SportItalia, www.sportitalia.it, senza nessun costo e chi è abbonato a Sky la potrà seguire ovunque sui suoi dispositivi mobili grazie alla qualità offerta da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA PRIMAVERA

L'Inter di Stefano Vecchi è reduce da una grande prova in Youth League dove ha superato per 3-0 in trasferta la Dinamo Kiev. Contro la squadra ucraina i nerazzurri si sono schierati con il 4-2-3-1. In porta Dekic era difeso da una line a quattro formata da Valietti, Nolan, Lombardoni e Sala. In mezzo al campo hanno fatto scudo alla difesa i due centrocampisti Emmers e Rada. I tre trequartisti erano abbastanza offensivi con Rover a sinistra, l'ex Entella Zaniolo al centro e Pinamonti a destra. L'unico attaccante invece era Odgaard. I calciatori stanchi da una bella impresa potrebbero comunque essere riconfermati nella formazione tipo, anche se ci potrebbero essere dellle novità con Merola e Brignoli che scalpitano in panchina.

La Fiorentina invece di solito si schiera con un 4-3-3 compatto e che conta su una difesa molto fisica. Davanti a Cerofolini potremo trovare la linea a quattro solita formata da Mosti, Illanes, Hristov e Ranieri. In mezzo al campo ci sarà Diakhate a fare una regia fatta anche di muscoli e centimetri, con ai suoi lati i rapidi e tecnici Lakti e Kasse. La punta centrale, e numero nove, sarà Gori con ai suoi lati da una corsia Sottil e dall'altra Maganjic. Attenzione però perché in ballottaggio ci sono anche Moussa Faye e Gabriele Ferrarini che entrati in campo nell'ultima sfida contro l'Atalanta di campionato avevano fatto davvero molto bene.

