Lazio-Cagliari/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Lazio-Cagliari: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 9^ giornata di Serie A

22 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Lazio-Cagliari, LaPresse

Lazio-Cagliari, diretta dal signor Pairetto di Nichelino, domenica 22 ottobre 2017 alle ore 20.45, sarà il posticipo serale che chiuderà il programma della nona giornata d'andata del campionato di Serie A. La Lazio arriva all'appuntamento da terza in classifica a braccetto con la Juventus con diciannove punti in otto partite, e reduce soprattutto da una serie di risultati positivi estremamente importante. Dopo la sosta i biancocelesti di Simone Inzaghi erano attesi da una doppia trasferta che appariva particolarmente dura contro Juventus e Nizza. Sono arrivate due vittorie col tecnico laziale che è riuscito peraltro a far ruotare gran parte della rosa, mettendo in atto un turn over vincente in Europa League ed ipotecando la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione, il che permetterà probabilmente di gestire ancor meglio le forze nei restanti tre match della fase a gironi. E la Lazio è ancora alle prese con assenze importanti che la vedranno affrontare i sardi ancora senza Basta e Wallace in difesa, Lukaku sulle fasce e Felipe Anderson in attacco.

Il Cagliari invece vedrà il ritorno in panchina del tecnico Diego Lopez, che ha sostituito Rastelli. Dopo la promozione di Serie A di due stagioni fa e la brillante salvezza dell'anno scorso, il tecnico ha visto interrompersi la sua avventura in Sardegna dopo l'ultima serie di quattro sconfitte. L'allenatore uruguaiano, ex calciatore dei sardi e beniamino dei tifosi, torna sulla panchina del Cagliari a tre stagioni dall'ultima volta e proverà a far ritrovare la squadra la concretezza perduta da circa un mese, dopo il successo in casa della Spal dello scorso 17 settembre.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Lazio Cagliari sarà visibile sulla pay tv satellitare sui canali 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD), e sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay. Sarà possibile seguire la diretta streaming video via internet del match per gli abbonati Sky sul sito skygo.sky.it e per gli abbonati Mediaset Premium sul sito play.mediasetpremium.it.

I NUMERI E FORMAZIONI DI LAZIO CAGLIARI

La Lazio ha vinto nove delle ultime dieci partite ufficiali disputate, in totale ottenendo dieci successi in dodici impegni a partire dalla Supercoppa Italiana vinta il 13 agosto scorso contro la Juventus. Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Napoli, la squadra di Simone Inzaghi ha inanellato cinque vittorie consecutive, vincendo a Verona in campionato, in casa contro lo Zulte Waregem in Europa League, in casa col Sassuolo prima della sosta, tornando a vincere sabato scorso con una doppietta di Ciro Immobile in casa della Juventus dopo quindici anni, e infine battendo anche il Nizza di Mario Balotelli in Europa League giovedì, ribaltando il gol del centravanti con le reti di Caicedo e la doppietta di Milinkovic-Savic. Il Cagliari arriva al match capitolino reduce da quattro sconfitte consecutive, contro Sassuolo e Chievo in casa, Napoli in trasferta e ancora domenica scorsa alla Sardegna Arena contro il Genoa, dopo un primo tempo in particolare pessimo. Risultato costato come detto l'esonero al tecnico Rastelli.

I PRECEDENTI

La Lazio ha battuto quattro a uno il Cagliari nell'ultimo precedente in Serie A disputato in casa contro il sardi, il 26 ottobre 2016, con gol di Keita, doppietta di Immobile e rete di Felipe Anderson, mentre i sardi accorciarono le distanze con un autogol di Wallace. La Lazio ha vinto gli ultimi sei precedenti interni nella massima serie contro i rossoblu, che hanno vinto per l'ultima volta a Roma con l'uno a zero del 28 ottobre 2009, rete decisiva di Matri. L'ultimo pareggio è invece lo zero a zero del 15 ottobre 2006, con la Lazio che fallì l'occasione per ottenere i tre punti sbagliando un rigore con Oddo in apertura di match.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker favorevoli in maniera molto marcata alla Lazio, col successo interno dei biancocelesti quotato 1.30 da William Hill, mentre Bwin quota 6.25 l'eventuale pareggio e Betclic moltiplica per 11.00 quanto investito sul successo sardo allo stadio Olimpico. L'over 2.5 viene quotato 1.44 da Paddy Power, mentre Bet365 propone a 2.70 la quota per l'under 2.5.

