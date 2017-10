Livorno Giana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Livorno Giana Erminio: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la decima giornata del girone A della Serie C

22 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Livorno Giana, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Livorno Giana Erminio, partita diretta dall'arbitro Andrea Capone, è valida per la decima giornata della Serie C 2017-2018: siamo nel girone A e si gioca domenica 22 ottobre alle ore 16. La formazione di casa occupa al momento il secondo posto della classifica del girone A, ad una sola lunghezza di distanza dalla capolista e corregionale Siena. Gli amaranto, però, in virtù della gara in meno giocata rispetto ai bianco-neri, potrebbero essere potenzialmente in vetta al campionato. Entrambe le squadre hanno iniziato con il piede premuto sull'acceleratore dimostrando alle altre formazioni di voler puntare direttamente alla promozione senza passare dalla post-season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Livorno Giana Erminio non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Il Livorno di Andrea Sottil, arrivato in estate con il compito di imporre una mentalità vincente, ha già fallito la promozione nella scorsa stagione, quando i quarti di finale dei play-off costarono caro agli amaranto. Per questo motivo la società quest'anno ha compiuto un ulteriore sforzo ed ha cercato di allestire un organico per risalire direttamente, senza dover passare per il complicato ed imprevedibile ostacolo dei play-off. Gli amaranto, che giocheranno due gare consecutive fra le mura amiche, vengono dalla vittoria sul campo del Cuneo per 4-0. Dall'altra parte si presenta una Giana Erminio che, nonostante abbia già scontato il suo turno di riposo ed abbia dunque una gara in meno rispetto a molte delle concorrenti per i play-off, ha iniziato questa stagione in sordina.

I lombardi, infatti, hanno già perso 3 gare in campionato, con due sole vittorie e 3 pari. Un bottino magro, soprattutto quello collezionato fra le mura amiche, per una squadra che dopo alcuni anni di assestamento e moderata crescita in Serie C può ambire senza essere blasfemi ad obiettivi più ambiziosi. La conferma di Cesare Albè, storico mister dei milanesi da ormai 24 anni, all'inizio di questa stagione per alcuni non era così scontata, e potremmo essere vicini alla chiusura di un ciclo, ma al momento sono soltanto voci di corridoio. I lombardi vengono, comunque, da un buon periodo di forma, avendo collezionato 4 risultati utili di fila, fra cui l'inaspettato successo sul campo della Viterbese e quello casalingo contro la Pistoiese.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO GIANA ERMINIO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Sottil schiera un 4-2-3-1 con Mazzoni in porta, Franco, Gasbarro, Pirrello e Morelli in difesa. A centrocampo gli esperti Bruno e Luci dovrebbero ricevere la conferma da parte dell'ex mister di Paganese e Cuneo, mentre in avanti spazio a Doumbia, Valiani e Vantaggiato, alle spalle dell'unica punta Montini. Dall'altro lato la Giana Erminio schiera un 4-4-2 con Sanchez in porta, Foglio, Montesano, Bonalumi e Perico in difesa. A centrocampo Marotta e Pinardi saranno i due interni, con Iovine e Chiarello sugli esterni. In attacco spazio a Perna in coppia con uno fra Bruno e Okyere, che sta recuperando posizioni per una maglia da titolare. Nei due precedenti conosciuti fra queste due formazioni, relativi al torneo di Lega Pro 16/17, il bilancio è a favore dei lombardi, che pareggiarono all'andata fra le mura amiche, per poi fare il colpaccio al Picchi nel match di ritorno.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda un breve excursus sul pronostico per questa partita di Serie C girone A, bisogna dire che l'agenzia di scommesse SNAi quota il segno 1 a 1,50, a fronte di un segno 2 dato a 5,75. L'X del pareggio è quotata 3,65.

