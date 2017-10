Marsiglia PSG/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Marsiglia PSG info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campo la capolista della Ligue 1, impegnata sul delicato terreno del Velodrome

22 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Cavani, attaccante PSG - LaPresse

Marsiglia Psg chiuderà la decima giornata del campionato francese, la Ligue 1 2017-2018, con il posticipo delle ore 21:00 del Velodrome fra i padroni di casa del Marsiglia e gli ospiti del Paris Saint Germain. I parigini stanno vivendo una stagione importante, con 25 punti conquistati in nove giornate, frutto di otto vittorie e un solo pareggio. Si difende bene anche il Marsiglia, che invece di punti ne ha ottenuti fino ad ora 17, con cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Neymar & company vorranno proseguire la propria cavalcata, ma al Velodrome siamo certi che non avranno vita facile.

QUOTE SCOMMESSE E DIRETTA STREAMING VIDEO

Su Marsiglia Psg pochi dubbi per i bookmaker e precisamente per l’agenzia di scommesse Snai. I quotisti vedono infatti il Paris Saint Germain grande favorito, con il segno 2 dato a 1.43, contro il 6.75 assegnato al successo eventuale del Marsiglia in casa. Il pareggio, il segno X, è infine quotato 5.00, considerato quindi poco probabile. La partita fra Marsiglia e Paris Saint Germain sarà visibile come al solito sui canali di Mediaset Premium e precisamente su Sport 2. Vi ricordiamo anche l’applicazione dedicata, Premium Play, per la diretta streaming su pc, smartphone o tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA-PSG

Andiamo a vedere le probabili formazioni della sfida fra Olympique Marsiglia e Paris Saint Germain, di questa sera, cominciando dai padroni di casa. Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, dovrà rinunciare ad un solo giocatore e precisamente al brasiliano Luiz Gustavo, squalificato. L’OM dovrebbe disporsi in campo con un offensivo 4-2-3-1 con il nazionale greco Mitroglu prima punta più avanzata, spalleggiato dal trio di trequartisti composto da Thauvin sulla corsia di destra, N’Jie a sinistra, con in mezzo il numero 10 Payet. A centrocampo, la linea mediana sarà presieduta dalla coppia formata da Zambo Anguissa e Sanson, che avranno il compito di fare da filtro fra difesa e attacco. Infine il reparto più arretrato, quello che ovviamente avrà più grattacapi questa sera: sulla corsia di destra spazio a Sakai, con Amavi nel ruolo di terzino mancino e in mezzo i due centrali, Rolando e Rami, ex conoscenze del calcio italiano. In porta il solito Mandanda.

Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni del Paris Saint Germain, con Unai Emery che registra un solo assente, il solito capitano Thiago Silva, infortunato. Formazione tipo per i parigini, un 4-3-3 a forte trazione anteriore con Areola a curare la porta schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Kimpembe e Marquinhos difensori centrali, con Dani Alves a destra, e Kurzawa a sinistra. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi di Thiago Motta, con Verratti interno di sinistra e il gioiello francese Rabiot a destra. Infine il tridente delle meraviglie, quello formato da Cavani punta centrale, con Neymar e Mbappé sui due esterni. Panchina impressionante con Pastore, Draxler, Di Maria e Meunier.

