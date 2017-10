Milan-Genoa/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Milan-Genoa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 9^ giornata di Serie A

22 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Milan-Genoa, LaPresse

Milan-Genoa, diretta dal signor Giacomelli di Trieste, domenica 22 ottobre 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide pomeridiane del programma della nona giornata d'andata del campionato di Serie A. Il Milan arriva alla sfida interna contro il Genoa (considerando anche il derby di domenica scorsa, il Milan disputerà la sua sesta partita a San Siro in nove match di Serie A) nell'occhio del ciclone. L'ultimo pareggio contro l'AEK Atene in Europa non ha fatto altro che complicare ulteriormente la situazione, con il rossoneri che vedono traballare la posizione del tecnico Vincenzo Montella, soprattutto dopo le dure critiche espresse dal direttore sportivo rossonero Mirabelli. Al Milan serve una vittoria anche per non restare eccessivamente attardato in una classifica che, con dodici punti in otto partite e già quattro sconfitte subite, vede i rossoneri al momento fuori anche dalle posizioni che porterebbero alla disputa della prossima Europa League.

Servirà una scossa contro un Genoa che dalla sua non avrà di certo bisogno di stimoli extra. Domenica scorsa per i Grifoni è arrivata l'agognata prima vittoria in campionato sul campo del Cagliari, un successo atteso ma che ha alleggerito una classifica che si era fatta particolarmente difficile per i rossoblu. E che con cinque punti in otto partite lo resta ancora, ma almeno Juric ha dato dimostrazione di quanto la squadra sia ancora vitale e motivata a tirarsi fuori dai guai, nonostante sembra chiaro che per il Genoa un nuovo campionato di passione si stia stagliando all'orizzonte, con la situazione societaria che resta peraltro ancora irrisolta.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Milan Genoa si potrà vedere sul canale 252 (Sky Calcio 2 HD) del satellite, e sul canale Premium Sport 2 HD del digitale terrestre a pagamento. Sarà possibile seguire la diretta streaming video via internet del match per gli abbonati Sky sul sito skygo.sky.it e per gli abbonati Mediaset Premium sul sito play.mediasetpremium.it.

IL RUOLINO DI MARCIA E FORMAZIONI MILAN E GENOA

Una sola partita vinta negli ultimi cinque impegni ufficiali per il Milan, in Europa League in casa contro il Rijeka, partita peraltro riacciuffata all'ultimo assalto nel recupero, dopo una rimonta di due gol dei croati nel finale. Nelle ultime tre sfide il Milan ha dato via libera alla Roma in casa e domenica scorsa ha perso un rocambolesco derby contro l'Inter, rimontando per due volte i colpi di Mauro Icardi per poi cedere al novantesimo su rigore trasformato ancora dal bomber argentino, autore di una tripletta. Giovedì in Europa League solo uno scialbo zero a zero contro i greci dell'AEK Atene. Dopo le pesanti sconfitte contro Inter e Bologna, che avevano lasciato i Grifoni a due punti in classifica dopo sette partite disputate, domenica scorsa per i rossoblu è arrivata invece una fondamentale boccata d'ossigeno, la vittoria per tre a due in casa del Cagliari in un match dominato più di quanto non suggerisca il punteggio, con reti di Galabinov, Taarabt e Rigoni per i liguri.

I PRECEDENTI

Milan vincente nell'ultimo precedente di campionato a San Siro tra le due squadre, il 18 marzo scorso i rossoneri si imposero di misura, uno a zero con rete decisiva di Mati Fernandez. Al 29 aprile 2015 risale invece l'ultimo successo esterno del Genoa in casa del Milan, con gol di Bertolacci, Niang e Iago Falque, mentre il Milan era riuscito solo ad accorciare le distanze sullo zero a due con Mexes. L'ultimo pareggio è invece datato 23 novembre 2013, Milan in vantaggio con Kakà, pari genoano di Gilardino su calcio di rigore, poi rossoneri incapaci di sfruttare circa un'ora di superiorità numerica, con Balotelli che sbagliò anche un calcio di rigore ed il risultato che rimase fermo sull'uno a uno.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante la crisi, le agenzie di scommesse favoriscono nettamente il Milan nella valutazione delle quote per il match, con il successo rossonero quotato 1.50 da Betclic, il pareggio proposto ad una quota di 4.33 da William Hill e la vittoria ligure a San Siro fissata ad una quota di 7.25 da Bwin. Per l'over 2.5 la quota è di 1.66 secondo Bet365, mentre Paddy Power propone a 2.15 la quota relativa all'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.