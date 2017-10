Monza Arezzo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Monza Arezzo: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la decima giornata del girone A di Serie C

22 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Monza Arezzo, partita diretta dall’arbitro Daniele De Santis, si gioca oggi pomeriggio domenica 22 ottobre alle ore 16:30 allo stadio Brianteo per la decima giornata del girone A di Serie C. Il Monza allenato da Zaffaroni, grazie ai 15 punti totalizzati in 9 gare giocate, staziona al momento al sesto posto della classifica del girone A, ad un punto di distacco dal Pisa e a 6 dalla capolista Pisa. L'unica sbavatura compiuta dai brianzoli, che ha spezzato un potenziale filotto di 5 risultati utili di fila, è stata la sconfitta sul campo dell'Arzachena, occasione in cui si è vista una squadra spenta dal punto di vista offensivo e distratta nel ricevere un gol allo scadere. Con i dovuti accorgimenti, il Monza potrà essere la vera mina vagante della zona play-off.

L'Arezzo di Pavanel, arrivato sulla panchina toscana per sostituire l'improduttiva guida di Bellucci, nelle 9 partite giocate fino ad ora ha collezionato 10 punti, frutto di 5 sconfitte, 3 vittorie ed un solo pareggio. I toscani, che nelle prime giornate avevano accusato duramente delle situazioni sfavorevoli ed erano caduti in crisi, si sono ripresi con l'arrivo di Pavanel in panchina, ma i segnali sono ancora deboli per parlare di una vera e propria ripresa. Dopo due importanti vittorie con Alessandria e Pontedera, infatti, i toscani hanno ottenuto un sofferto ma ottimo punto a Livorno, per poi cadere inaspettatamente in casa contro l'Olbia, formazione rivelatasi particolarmente difficile da piegare ed arrivata con uno spirito da grande squadra al Città di Arezzo. Un altro duro impegno attende ora gli uomini di Pavanel.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Monza Arezzo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONZA AREZZO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Zaffaroni dovrà tenere in considerazione il turn-over dopo le ingenti energie spese in settimana nel match di Coppa Italia. L'allenatore lombardo schiera un 4-4-2 con Liverani in porta, Tentardini, Riva, Negro e Adorni in difesa. A centrocampo D'Errico e Giudici saranno sugli esterni, mentre Guidetti e Palesi giocheranno al centro della mediana. In attacco spazio a Ponsat in coppia con Cori.

Dall'altra parte il tecnico Pavanel inserisce un 3-5-2 in cui si vedrà la conferma di Borra in porta con linea difensiva a 3 composta da Muscat al centro, Varga e Rinaldi ai suoi lati. A centrocampo Foglia e Luciani occuperanno le due corsie esterne, con De Feudis in regia, Cenetti e Corradi ad agire da interni. In attacco l'esperienza di Cellini e Moscardelli dovrebbe avere la meglio anche sul giovane Antonio Di Nardo, il giovane classe '98 che si è ritagliato sempre più spazio nelle gerarchie del mister toscano.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote proposte su Monza Arezzo dall’agenzia di scommesse sportive SNAI, il segno 1 della vittoria del Monza è quotato 2,45 a fronte di un segno 2 per il colpaccio dell’Arezzo che varrebbe 2,75 volte la posta in palio. Il segno X del pareggio è infine quotato a 3,00.

