Moto2/ Classifica mondiale piloti: Morbidelli vede il titolo dopo il Gp d’Australia 2017 (Phillip Island)

Moto 2: classifica del mondiale piloti dopo il Gran Premio d'Australia 2017 a Phillip Island. Franco Morbidelli sempre più leader: il titolo si avvicina per il romano.

22 ottobre 2017 Michela Colombo

Franco Morbidelli (LaPresse)

Mancano appena due Gran Premi alla conclusione del Mondiale Moto 2 2017 eppure dopo la prova del Gp di’Australia 2017, il nostro Franco Morbidellii vede già il titolo appeso in bacheca. Controllando infatti la classifica riservata al mondiale piloti notiamo subito che il pilota romano della Kalex infatti è sempre più in testa alla graduatoria ora con ben 272 punti ottenuti anche grazie al terzo posto recuperato questa mattina sul circuito di Phillip Island. Un ottimo piazzamento per Morbidelli che ora vola a +29 punti dal suo diretto avversario, ovvero lo svizzero Thomas Luthi, che invece sulla pista australiana ha appena ottenuto il decimo posto alla bandiera a scacchi. Morbidelli quindi è finalmente riuscito a trovare un margine di sicurezza per la lotta la titolo mondiale della Moto 2: tutto però potrebbe ancora succedere nel prossimo Gp di Sepang, anche se finora, vista la costanza di prestazioni del pilota romano in questa stagione della Moto 2, appare difficile che il titolo posso sfuggirgli di mano!

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI

Detto della prima posizione di Franco Morbidelli nella classifica del mondiale piloti della Moto 2 dopo il Gp d’Australia 2017, come del secondo posto di Luthi a +29 da recuperare sul pilota romano, vediamo ora come si configura il resto della graduatoria dopo la prova di Phillip Island. Al terzo gradino del podio troviamo quindi il portoghese Miguel Oliveira fermo a quota 191 punti, senza più velleità per il titolo mondiale ma vincitore della prova in terra australiana: quarto invece Alex Marquez, fratello del forse più noto Marc della classe regina, che invece salendo sul secondo gradino del podio a Phillip Island ora può vantare ben 190 punti e la possibilità di lottare con il portoghese per il podio del Mondiale. Nella top ten si conta anche la quinta piazza di Francesco Bagnaia, con l’altro azzurro Mattia Pasini fermo a quota 135 punti a bilancio: al settimo posto troviamo il giapponese Nakagami, con Simone Corsi ottavo e Xavi Vierge e Brad Binder a fare da fanalino di coda.

CLASSIFICA MOTO2

1 F. Morbidelli 272

2 T. Luthi 243

3 M. Oliviera 191

4 A. Marquez 190

5 F. Bagnaia 150

6 M Pasini 135

7 T. Nakagami 128

8 S. Corsi 105

9 X. Vierge 90

10 B. Binder 89

11 H. Syahrin 86

12 D. Aegerter 82

13 J Navarro 60

14 L. Marini 59

15 L. Baldassarri 50

16 G. Quartararo 47

17 M. Schrotter 47

18 S. Cortese 43

19 J. Raffin 25

20 R. Gardner 25

21 A. Pons 22

22. X. Simeon 16

23. Y Hernandez 16

24 S. Manzi 14

25 I. Pawi 10

26 T. Nagashima 8

27 I. Vinales 7

28 R. Carlos 7

29 J. Roberts 6

30 A. De Angelis 5

31 A. Locatelli 5

32 D. Kent 3

33. E. Pons3

34 I Enokido 2

35 T Mackenzie 1

36 F. Fuligni 1

© Riproduzione Riservata.