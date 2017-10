Olbia Cuneo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Olbia Cuneo: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la decima giornata del girone A della Serie C

22 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Olbia Cuneo, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Olbia Cuneo sarà diretta dall’arbitro Paolo Bitonti; alle ore 14:30 di domenica 22 ottobre questa partita si gioca per la decima giornata nel girone A della Serie C 2017-2018. Gli ospiti arrivano da tre sconfitte nelle ultime cinque partite e la vittoria manca ormai da troppo tempo. Cancellare un momento negativo e ripartire da zero. Questa missione si scontra però con il momento favorevole dei padroni di casa, che si trovano ad un solo punto dalla viterbese con lo scontro diretto tra laziali e Siena per le prime posizioni. Vincere e volare in alto, approfittando di una situazione favorevole. Non sarà facile per il Cuneo imporsi in casa dell'Olbia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Olbia Cuneo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA CUNEO

Mister Mereu potrebbe riproporre il 4-3-3 visto in campo nel match contro l'Arezzo. Aresti va in porta, con Pinna, Dametto, Leverbe e Pisano nella linea difensiva. Pennington, Biancu, Muroni e Feola si giocano tre posti da titolare in mezzo al campo, ma non sarà di certo facile. Murgia, Ogunseye e Ragatzu saranno molto probabilmente i tre attaccanti. Le ultime decisioni sui chi scenderà in campo verranno prese comunque nell'allenamento di rifinitura prima del match contro Cuneo.

Il Cuneo potrebbe riproporre il 3-5-2 visto in campo contro il Livorno: Stancampiano va in porta, con Conrotto, Rosso e Boni pronti ad agire sulla linea difensiva. Provenzano, Gerbaudo, Secondo, Testoni e Baschirotto andranno a posizionarsi sulla linea del centrocampo, mentre Zamparo e Dell’Agnello andranno a giocare in attacco. A centrocampo rimane comunque qualche dubbio: soltanto nell'ultimo allenamento capiremo quali saranno le intenzioni di mister Massimo Gardano.

LA CHIAVE

I padroni di casa hanno moltissime ambizioni e non sarà per nulla facile fermarli. In gioco c'è anche il big match tra Viterbese e Siena, che potrebbe dare modo alla squadra sarda di fare un balzo in classifica non indifferente. Proprio per questo motivo i padroni di casa dovranno approfittare del momento no della compagine piemontese. Vedremo dunque un match a senso unico, con i padroni di casa che premeranno sull'acceleratore fin dai primi minuti. La squadra ospite cercherà di reggere il colpo e strappare più punti possibili. Non sarà semplice, anche perché la qualità di gioco messa in mostra dai padroni di casa potrebbe fare davvero male: nei primi minuti, infatti, assisteremo sicuramente ad un'aggressione sotto tutti i punti di vista, sopratutto per quanto riguarda le corsie esterne.

QUOTE E PRONOSTICO

Padroni di casa assolutamente favoriti in questo match. Il segno 1 è dato a 1.70, mentre il segno X è a quota 3.40. Il segno 2 è invece dato a quota 5.00, davvero improbabile stando alle ultime statistiche. Il Segno Under è invece dato a 1.65, mentre l'Over 2.5 paga ben 2.10 la posta. Il segno Goal è invece equilibrato, con una quota di 1.90, mentre il No Goal è a quota 1.80.

