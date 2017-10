PAGELLE/ Milan-Genoa: i voti della partita (Serie A 9^ giornata - primo tempo)

Pagelle Milan Genoa: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo domenica 22 ottobre a San Siro per la nona giornata del campionato di Serie A 2017-2018

22 ottobre 2017 Redazione

Pagelle Milan Genoa, Serie A 9^ giornata (Foto LaPresse)

Allo stadio Meazza di Milano è in corso la partita valevole per il nono turno di Serie A 2017-18 tra Milan e Genoa, mentre le due squadre sono negli spogliatoi per l'intervallo ne approfittiamo per dare i voti ai protagonisti di questa prima frazione di gioco che è andata in archivio senza reti. Buon inizio da parte dei rossoneri che alzano subito il baricentro mettendo pressione agli avversari, Calhanoglu (6) e Biglia (5,5) non trovano la porta mentre Borini (6,5) impegna Perin (6) che si deve rifugiare in calcio d'angolo. Il Milan sembra padrone del campo finché non rimane in dieci uomini per la folle espulsione di Bonucci (4) che rifila una gomitata a Rosi (6) spaccandogli il sopracciglio, l'arbitro Giacomelli si affida al VAR review e mostra il rosso diretto al numero 19 di Montella che è costretto a sacrificare Calhanoglu per ripristinare la difesa a tre con l'ingresso di Romagnoli (6). Nonostante la superiorità numerica i grifoni lasciano l'iniziativa ai padroni di casa che non forzano la mano, solamente nel recupero il Genoa si rende pericoloso con l'incornata di Rigoni (6) facilmente bloccata da Donnarumma (6).

VOTO MILAN 5,5 - L'inizio sembra promettere bene, poi l'espulsione di Bonucci tarpa le ali ai rososneri che non si rendono più pericolosi dalle parti di Perin.

MIGLIORE MILAN: BORINI 6,5 - Oltre a essere l'unico a scaldare le mani di Perin fa un gran lavoro sulle corsie esterne in entrambe le fasi.

PEGGIORE MILAN: BONUCCI 4 - La folle gomitata su Rosi, oltre a costargli il rosso, quasi sicuramente gli farà saltare la sfida con la Juventus in programma sabato prossimo.

VOTO GENOA 5,5 - Pur giocando in superiorità numerica gli uomini di Juric non se la sentono di prendere l'iniziativa.

MIGLIORE GENOA: TAARABT 6,5 - È evidente come nelle fila dei grifoni sia quello con il maggior talento e tasso tecnico.

PEGGIORE GENOA: BERTOLACCI 5,5 - Commette un errore di valutazione lasciando scorrere il pallone sul fondo anziché rincorrerlo, convinto (erroneamente) di potersi accontentare del corner. (Stefano Belli)

