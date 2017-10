Padova Trento/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Volley maschile Serie A1)

Diretta Padova Trento: info streaming video e rai.tv, orario e risultato live della partita di volley maschile, valido nella 2^ giornata del Campionato di Serie A1.

22 ottobre 2017 Michela Colombo

Diretta Padova Trento (LaPresse)

Padova Trento, diretta dagli arbitri Gianluca Cappello e Luca Saltalippi, è la partita di volley maschile in programma per domenica 22 ottobre alle ore 18.00 presso la Kioene Arena, valida nella 2^ giornata del campionato di serie A1. Dopo il turno di coppa Italia, è di nuovo ora che torni protagonista assoluto il grande volley per il secondo turno del campionato di Superlega: lo si farà in casa dei patavini che dopo la debacle subita in trasferta contro la Sir Safety Conad Perugia, affronterà ancora una volta spavalda un’altra big del nostro campionato di serie A1, ovvero la compagine trentina di Angelo Lorenzetti, profondamente rinnovata nella rosa nella estate ormai alle spalle.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Padova e Trento sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi per le ore 18.00 al canale 57 del telecomando del digitale terrestre Raisport +. Diretta streaming video dell’evento garantita tramite il servizio gratuito raiplay.it.

QUI PADOVA

E’ stato senza dubbio un inizio di stagione promettente per la compagine patavina di Valerio Baldovin capace di affrontare con coraggio formazioni pari grado come squadre big, contro le quali però Padova ha mostrato di avere ancora qualcosa da mettere a punto. Dando uno sguardo ai primi incontri disputati in questa stagione dalla formazione padovana notiamo come sia in Coppa Italia che in Campionato di serie A1 il primo scoglio che ha fanno annegare le ambizioni patavine porta il nome di Sir Safety Conad Perugia. In Coppa Italia infatti Padova, dopo aver vinto contro Castellana Grotte e Piacenza, ha dovuto rinunciare alla speranza di accedere alla Final Four del prossimo gennaio dopo la sconfitta subita in trasferta per 3-0 ad opera della squadra umbra. Proprio la compagine di Lorenzo Bernardi ha saputo affermarsi sempre in casa contro Padova nella prima giornata della Regular season, con il risultato netto di 3-0, che pure non racconta la bella prestazione messa in campo dal club di Baldovin.

QUI TRENTO

Se a dispetto dai risultati è ben noto il buon inizio di stagione della formazione patavina, oggi padrona di casa, tutto da valutare è invece il bilancio in casa di Trento. La compagine gialloblu sta infatti pesantemente scontando i grandi cambiamenti fatti in rosa nella precedente estate. Pochissimi sono infatti i nomi che son stati confermati con la maglia della Diatec, e finora si è visto bene in campo come alcuni meccanismi non siano ancora ben oliati. Trento infatti ha dato inizio all’annata 2017-2018 con una duplice sconfitta nella Final Four della Supercoppa Italiana, a cui ha poi fatto seguito anche la prima sconfitta in campionato, occorsa al tie break contro la Revivre Milano di Giani. La prima soddisfazione per Lorenzetti è arrivata solo in Coppa Italia, con la vittoria per 3-0 su Monza che ha valso un posto nella Semifinali attese a gennaio. Troppo poco per una formazione cosi titolata e blasonata come è Trento.

