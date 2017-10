Pagelle/ Lazio Cagliari: i voti della partita (Serie A 9^ giornata - primo tempo)

Pagelle Lazio Cagliari: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo allo Stadio Olimpico nella partita valida per la nona giornata della Serie A

22 ottobre 2017 Francesco Zaza

Pagelle Lazio Cagliari, Serie A 9^ giornata (Foto LaPresse)

Lazio - Cagliari ha chiuso il primo tempo sul parziale di 2-0. Decide la doppietta del solito Immobile. Lazio in campo con il 3-5-2. Tra i pali Strakosha, difesa composta da Bastos, De Vrij e Radu. Sulla fascia destra Marusic, in mezzo al campo Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic Savic mentre a sinistra c’è Lulic. In avanti Luis Alberto e Ciro Immobile. Il Cagliari dell’esordiente Diego Lopez replica con un modulo a specchio. In porta Crosta, in difesa Andreolli, Romagna e Pisacane. A centrocampo da destra verso sinistra Dessena, Ionita, Barella, Joao Pedro e Padoin. In avanti spazio a Farias e Sau. Arbitra Luca Pairetto. Il primo tiro verso la porta è effettuato dal Cagliari. Sau riceve in azione di contropiede e calcia dal limite. Nessun problema per Strakosha. Risponde subito la Lazio. Marusic dalla destra crossa preciso per Luis Alberto che svetta ma impatta male. Colpo di testa alto. Al sesto minuto i biancocelesti trovano un penalty. Immobile viene servito in area, Crosta esce male e lo abbatte. Rigore sacrosanto. Dal dischetto lo stesso Immobile non sbaglia regalando il vantaggio alla Lazio. La squadra di Inzaghi continua a macinare gioco. Parolo scarica per Marusic, palla in area per Luis Alberto chiuso da Andreolli. La palla finisce sui piedi di Immobile che da posizione defilata calcia alto. Capitolini ancora vicini al gol. Luis Alberto scodella in area da calcio piazzato. Crosta ci va con i pugni ma centra Romagna che rischia un clamoroso autogol. Palla alta di pochissimo. Prova a reagire la squadra di Lopez. Padoin allunga il passo sulla sinistra, si accentra e prova il tiro ma finisce altissimo sopra la traversa. Poco dopo Lulic prova a servire Immobile con un lancio a scavalcare la linea difensiva, ma il numero 17 biancoceleste è in fuorigioco. Al 20esimo il Cagliari trova il gol del pari con Farias ma l'arbitro annulla per segnalazione di fuorigioco: il VAR conferma la decisione, sottolineando l'eccezionale vista dell'assistente De Meo. Qualche istante dopo Ionita cerca la conclusione personale dai 30 metri, ma il tiro è debole e centrale. Facile la parata di Strakosha. Ci riprova la Lazio. Lulic trova un cross interessante dalla sinistra sul secondo palo per lo stacco di Milinkovic, ma il tiro del serbo finisce di poco a lato del palo coperto dal portiere. Arrivano nel frattempo le prime ammonizioni. Se le prendono Andreolli e Lucas Leiva. Il Cagliari ci prova in contropiede. Joao Pedro serve lo scatto di Padoin a sinistra. Cross basso e teso per Sau ma c'è Bastos e non si passa. Ottima chiusura dell'angolano. Al 36esimo la Lazio va vicina al raddoppio. Complice ancora una volta l'esordiente Crosta. Il portiere buca l'uscita su cross dalla bandierina e la sfera finisce sui piedi di Immobile che calcia sicuro. Padoin. L'ex Juve salva tutto. Al 42esimo la Lazio raddoppia. Trama avvolgente sulla sinistra con il cross sul secondo palo di Lulic per la sponda di Marusic e il tap in vincente di Immobile in tuffo di testa. 2-0 per la Lazio e tredicesimo gol in campionato per il centravanti biancoceleste.

IL PRIMO TEMPO

MIGLIORE IN CAMPO 1T LAZIO: IMMOBILE 7,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T LAZIO: LUCAS LEIVA 6 MIGLIORE IN CAMPO 1T CAGLIARI: PADOIN 6,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T CAGLIARI: CROSTA 4

