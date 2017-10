Pagelle/ Torino Roma: i voti della partita (Serie A 9^ giornata - primo tempo)

Pagelle Torino Roma: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo domenica 22 ottobre all'Olimpico per la nona giornata del campionato di Serie A 2017-2018

22 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Pagelle Torino Roma, Serie A 9^ giornata (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Torino e Roma sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 0. La buona partenza dei padroni di casa non regala il vantaggio sperato ai piemontesi, davvero troppo imprecisi in attacco con Sadiq, colpevole soprattutto di sparare in curva il filtrante di Ljajic al 39'. I giallorossi prendono in mano le redini dell'incontro di giocata in giocata fino a sfiorare a loro volta la rete al 44' con Strootman, sfortunato a mancare lo specchio a porta vuota.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO TORINO (PRIMO TEMPO): 5,5 La difesa regge bene ma potrebbe fare di più con maggiore intesa in attacco. MIGLIORE TORINO (PRIMO TEMPO): DE SILVESTRI 6,5 Bello il duello che ingaggia con l'ex compagno in biancoceleste Kolarov. PEGGIORE TORINO (PRIMO TEMPO): SADIQ 5 In prestito dai gialloross, è un disastro su ogni pallone che tocca tra falli commessi e posizioni di fuorigioco. VOTO ROMA (PRIMO TEMPO): 5,5 L'adattato Nainggolan in posizione di ala destra non rende come di consueto abbassando l'intesa del reparto avanzato. MIGLIORE ROMA (PRIMO TEMPO): HECTOR MORENO 6,5 Il centrale messicano prova a cogliere l'opportunità fornitagli dall'allenatore con diversi interventi precisi. PEGGIORE ROMA (PRIMO TEMPO): STROOTMAN 5 Si vede poco nell'economia della manovra e manca l'occasione per il vantaggio a ridosso del riposo.

