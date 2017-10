Pagelle/ Udinese Juventus: i voti della partita (Serie A 9^ giornata - primo tempo)

Pagelle Udinese Juventus: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo domenica 22 ottobre per la nona giornata del campionato di Serie A 2017-2018

22 ottobre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Udinese Juventus (Foto LaPresse)

Juventus in vantaggio per due reti ad uno dopo la prima frazione. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Perica per poi subire l'autogol sciagurato di Samir e il sorpasso di Khedira. La Juventus è in dieci per l'espulsione di Mandzukic e nel finale di frazione è tenuta a galla da Buffon. Passiamo ora alle pagelle dopo i primi quarantacinque minuti. Bizzarri (6) può poco sulle due reti subite, viene colpito anche dal fuoco amico. Adnan (5,5) provoca l'espulsione di Mandzukic ma non chiude su Khedira. Danilo (6) il capitano sta dirigendo bene il reparto difensivo. Nuytinck (6) gigante di difesa ha sbagliato poco fino ad ora. Samir (4) autogol incredibile che riporta a galla la Juventus. Giornata da dimenticare fino ad ora. De Paul (6,5) solita partita fatta di grande qualità, può essere un fattore nella ripresa. Halfredsson (5,5) nulla di trascendentale fino ad ora. Fofana (6) può e deve fare di più viste le sue qualità. Jankto (5,5) si fa trovare due volte al posto giusto ma viene ipnotizzato da Buffon. Perica (7) bella l'azione del gol con un movimento che manda in confusione la difesa della Juventus. Maxi Lopez (5,5) si è visto poco, sfiora il pari nel finale. Passiamo ora alla Juventus. Buffon (7) salva due volte su Jankto, strepitoso. Lichtsteiner (6) solita prestazione di sostanza. Rugani (6) interventi sempre precisi e puliti. Chiellini (6,5) sfiora il gol e completa il salvataggio dopo la parata di Buffon. Alex Sandro (6) sprazzi del brasiliano, sta tornando. Pjanic (6) dirige bene il traffico a centrocampo. Khedira (7) bello l'inserimento a fari spenti per la rete del vantaggio. Cuadrado (6,5) suo l'assist per Khedira, non brilla in fase difensiva. Dybala (5,5) non riesce a ritrovarsi l'attaccante argentino. Higuain (6,5) timbra il palo e si sacrifica anche in difesa. Mandzukic (4) sbaglia una rete facile e si fa buttare fuori per protese, disastroso.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO UDINESE 6 - Ha il merito di sboccare subito la partita per poi perdersi. In generale non demerita. MIGLIORE UDINESE: PERICA 7 - Al di là della rete sta disputando un'ottima partita. PEGGIORE UDINESE: SAMIR 4 - Incredibile la frittata sull'autogol. Inspiegabile il colpo di testa nella sua porta. VOTO JUVENTUS 6 - Reagisce bene allo svantaggio per poi soffrire l'inferiorità numerica. MIGLIORE JUVENTUS: KHEDIRA 7 - Bello l'inserimento a fari spenti per il vantaggio. PEGGIORE JUVENTUS: MANDZUKIC 4 - Si fa buttare fuori per proteste e sbaglia un gol, disastroso.

