Pordenone Mestre/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pordenone Mestre: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la decima giornata del girone B di Serie C

22 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pordenone Mestre - LaPresse, imm. di repertorio

Pordenone Mestre, partita diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia, si gioca oggi domenica 22 ottobre per la decima giornata del girone B di Serie C alle ore 18:30. I friulani sono al momento al comando della classifica del girone, per effetto dei 19 punti totalizzati in 9 gare, e sono l'unica squadra del torneo ad avere ancora a 0 lo score delle sconfitte subite in stagione. Un dato importante, questo, che testimonia la forza e la solidità di una squadra che, quando non vince, riesce a portare a casa un punto; nelle prime 9 gare i neroverdi sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata in 3 occasioni, riuscendo non tornare mai a casa a mani vuote. Un approccio diverso, tanto per intenderci, rispetto a quello della Sambenedettese, formazione capolista del girone insieme ai friulani, frutto di una mentalità votata sempre alla vittoria, con tutti i rischi che essa comporta. Se c'è qualcosa da migliorare, per i neroverdi, forse sta proprio in questa caratteristica, ovvero nella capacità di andare oltre e non temere la sconfitta quando la si gioca a viso aperto. Giocare per la vittoria, infatti, apre la possibilità di conquistare 2 punti in più rispetto a quelli ottenibili con un pari, nonostante il rischio di perderla. E’ questa la mentalità che Leonardo Colucci dovrà inculcare ai suoi se l'obiettivo vuol essere davvero la promozione diretta.

Dall'altra parte si presenta al Bottecchia un Mestre ringalluzzito dalla vittoria contro la Reggiana, dopo che la sconfitta contro la Sambenedettese aveva costretto i veneti a tornare con i piedi per terra. E' bastato un gol alla mezz'ora di Rubbo, ai lagunari, per ottenere 3 punti fondamentali per non perdere contatto con le prime posizioni, e soprattutto per abituarsi a stare fra le grandi di questo torneo, ovvero fra quelle che puntano all'obiettivo più importante. La continuità delle prestazioni raggiunta in poco tempo dal Mestre è comunque un elemento importante da considerare, soprattutto in presenza di una squadra giovane e "nuova" di questo campionato; il dato che testimonia questa caratteristica sono i punti conquistati fra gare casalinghe ed esterne, che sono divisi da una sola lunghezza di distanza (rispettivamente 8 e 7 punti). Per uscire indenni dal campo del Pordenone, che si preannuncia per l'occasione più carico che mai, servirà però di più.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pordenone Mestre non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE MESTRE

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 con Perilli in porta, De Agostini, Bassoli, Stefani e Formiconi in difesa. Burrai, Misuraca e Lulli saranno i tre titolari al centro della mediana, mentre Magnaghi, Gerardi e Ciurria saranno i tre vertici del tridente di Colucci. Dall'altra parte Zironelli inserisce un 3-5-2 in cui Favaro sarà regolarmente fra i pali, Gritti, Politti e Perna al centro della difesa nel reparto a 3. A centrocampo ci si attendono a questo punto conferme per Rubbo, autore del gol vittoria contro la Reggiana, al fianco di Beccaro e Boscolo. In attacco dubbi sull'eventuale partenza dal primo minuto di Neto Pereira, che potrebbe scontare un turno di riposo e lasciare spazio a Spagnoli accanto al bomber Sottovia.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto concerne le quote proposte per le scommesse su Pordenone Mestre, ecco che i padroni di casa del Pordenone sono avanti nelle quote di Snai (segno 1 a 1,65), con la vittoria del Mestre che non riscontra molti consensi fra gli scommettitori, considerando che il valore della quota del segno 2 è pari a 5,00. Preso in considerazione anche il pareggio, quotato a 3,35.

© Riproduzione Riservata.