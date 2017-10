Pro Piacenza Prato/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Piacenza Prato: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la decima giornata del girone A della Serie C

22 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Pro Piacenza Prato, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pro Piacenza Prato, domenica 22 ottobre alle ore 16:30, sarà diretta dall'arbitro Matteo Gariglio e si gioca per la decima giornata della Serie C 2017-2018, girone A. I padroni di casa e gli ospiti giocheranno una sfida molto importante in chiave salvezza: divise da un solo punto, per poter portare a casa una vittoria che manca ormai da molto tempo, ma soprattutto per potersi togliere dalle zone scomode della classifica. Il campionato è appena iniziato, ma bisogna cercare di esorcizzare subito questo inizio davvero negativo, altrimenti si rischia di dover abbandonare i sogni di gloria ancor prima del nuovo anno. E in Serie C questo non è assolutamente concesso. La Pro Piacenza arriva da una sconfitta di misura in casa della Robur Siena, ma i padroni di casa vorranno certamente ricominciare a macinare gioco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pro Piacenza Prato non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA PRATO

Possibile un 4-3-3, con Gori che andrà a difendere i pali. In difesa dovrebbero agire Beduschi e Belotti, mentre sui lati troveremo calandra e Messina. Salvo problemi dell'ultimo minuto, Aspas agirà a centrocampo, mentre La Vigna e Barba cercheranno si supportarlo sulla linea mediana. Mastroianni, bomber della Pro, andrà in attacco, con Musetti pronto a compiere la solita staffetta. Due maglie da titolari per tre giocatori: Bazzoffia, Alessandro e Starita si giocheranno i due pasti che mancano in attacco.

Anche il Prato arriva da una sconfitta spettacolare nel match casalingo contro il Monza: probabile un modulo a specchio, con Alastra tra i pali. Ghidotti e Martinelli dovrebbero agire sulla linea di difesa, mentre Badan e Marini giocheranno sulle corsie esterne. Fantacci, Gargiulo e Bonetto potrebbero agire a centrocampo con il numero 8 pronto a gestire le operazioni. In attacco confermato Ceccarelli, autore di ben due reti nella scorsa partita contro i monzesi. Dubbi in attacco, con Orlando e Piscitella che potrebbero comunque partire dal primo minuto: occhio a Vangi, che potrebbe giocarsi un posto da titolare nei giorni precedenti al match.

LA CHIAVE

Sarà una sfida molto importante per entrambe le compagini. Infatti Pro Piacenza e Prato si giocheranno una fetta importante della propria stagione. Anche se siamo soltanto alla decima giornata c'è ancora molta strada da fare. Entrambe le squadre non hanno ancora il loro vero valore e in questa sfida ci potrebbero essere dei punti importanti per poter proseguire in questo campionato ed evitare assolutamente lo spettro della retrocessione. Le squadre si equivalgono e sarà difficile fare un pronostico vero e proprio su quello che potrà succedere in campo. Sicuramente i padroni di casa cercheranno di sfruttare l'effetto casa e strappare punti preziosi: vedremo dunque una prima metà di gioco arrembante, ma non sarà di certo facile scardinare la difesa del Prato. I toscani si presenteranno questa partita consci di giocarsi una fetta importante della stagione. Dunque ogni piccolo particolare sarà fondamentale per poter evitare problemi di ogni genere, soprattutto nella prima parte di gioco, che potrebbe risultare decisiva.

QUOTE E PRONOSTICO

Pro Piacenza favorito anche per quanto riguarda le quote di Eurobet: infatti ils egno 1 è a 1.98. Il segno X è a 3.35, mentre il segno 2 è a quota 4.25. Interessanti le quote dell'Under e dell'Over: 1.60 nel primo caso, 2.20 nel secondo. Per chi vuole puntare sul Goal o No Goal ci sono le quote di 1.95 e 1.75, davvero molto interessanti.

