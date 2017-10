Probabili formazioni/ Milan Genoa: quote, le ultime novità live (Serie A 9^ giornata)

22 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Milan Genoa, l'ex Lapadula (LaPresse)

Milan Genoa, per la nona giornata di Serie A 2017-2018, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 22 ottobre; a San Siro va in scena una partita già molto delicata per entrambe le formazioni che, fatti i debiti paragoni, non hanno finora mantenuto le promesse estive. Il Milan ha già perso ben quattro partite su otto in campionato e naviga lontano dall’obiettivo minimo del quarto posto, che sarà fondamentale a fine stagione; il Genoa invece anche quest’anno si ritrova impelagato nella lotta nella bassa classifica. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare in campo le loro squadre, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Genoa.

QUOTE E SCOMMESSE

Milan Genoa è stata quotata dalla Snai: per la sfida della nona giornata del campionato di Serie A l’agenzia di scommesse ci dice che il segno 1 (vittoria Milan) vale 1,45; il pareggio (segno X) è quotato 4,50 mentre il segno 2 per la vittoria esterna del Genoa vi permetterebbe di guadagnare 7,50 volte la somma che avrete messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

LE SCELTE DI MONTELLA

Il Milan ha bisogno di rilanciarsi e Vincenzo Montella ha bisogno di consolidare la propria panchina: il mister anche in questa occasione punterà sul 3-5-2 come modulo di partenza. Ricordiamo che Gigio Donnarumma sarà come al solito tra i pali e davanti a lui Montella dovrebbe confermare Bonucci al centro e Musacchio, mentre Romagnoli riprenderà il suo posto occupato qualche giorno fa da Rodriguez. A centrocampo l’ipotesi che ci sembra al momento più probabile per i rossoneri prevede che Biglia riprendi il suo posto in cabina di regia, con Kessie e Bonaventura mezzali, Rodriguez e Borini esterni di caratteristiche ben diverse, visto che lo svizzero di base è un difensore mentre l’italiano è un attaccante che si è adattato molto bene ed è una delle note più positive di questa settimana. Pochi i dubbi in attacco: le due maglie da titolari dovrebbero essere di Andre Silva e Kalinic, ma se il croato non dovesse essere ritenuto pronto per giocare da titolare, ecco pronti Cutrone oppure Suso, che però da seconda punta non convince del tutto.

LE SCELTE DI JURIC

Ivan Juric dovrebbe ritrovare il grande ex Gianluca Lapadula, che comunque difficilmente entrerà in campo fin dal primo minuto. Anche per il Grifone dovrebbe essere confermato il 3-5-2 che nel reparto offensivo dovrebbe vedere una Galabinov assieme a Taarabt, altro ex rossonero che sarà confermato titolare. Procedendo a ritroso nella probabile formazione del Genoa vediamo che per questo incontro così importante Veloso si riprenderà la cabina di regia con le mezzali Rigoni e Bertolacci (altro ex del match) al suo fianco e Laxalt e Rosi come esterni di centrocampo. In difesa non ci attendiamo sorprese, chiaramente con il capitano Perin tra i pali: davanti a lui, lo schieramento a tre prevederà Rossettini al centro, affiancato da Zukanovic e Izzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

MILAN (3-5-2): G. Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessie, Biglia, Bonaventura, Rodriguez; Andrè Silva, Kalinic. All. Montella.

A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Abate, Zapata, Paletta, Calabria, Mauri, Montolivo, Locatelli, Suso, Calhanoglu, Cutrone.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Conti, Antonelli.

GENOA (3-5-2): Perin; Zukanovic, Rossettini, Izzo; Laxalt, Bertolacci, Veloso, Rigoni, Rosi; Galabinov, Taarabt. All. Juric.

A disposizione: Lamanna, Biraschi, Gentiletti, Migliore, Lazovic, Omeonga, Brlek, Ricci, Palladino, Pandev, Pellegri, Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Spolli, Cofie.

