Probabili formazioni/ Torino Roma: quote, le ultime novità live (Serie A 9^ giornata)

Probabili formazioni Torino Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella partita valida per la nona giornata del campionato di Serie A

22 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Torino Roma, Serie A 9^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Roma si gioca alle ore 15 di domenica 22 ottobre; è una delle partite valide per la nona giornata del campionato di Serie A 2017-2018. I giallorossi cercano di ripartire dopo la sconfitta interna subita dal Napoli; lo hanno già fatto giocando una partita straordinaria sul campo del Chelsea, sfiorando una vittoria che sarebbe stata meritata e dando prova di potersi inserire davvero in un discorso legato allo scudetto. Il Torino, partito bene, è calato nelle ultime partite e non sta più trovando fluidità nel suo gioco; l’arrivo di una big potrebbe eventualmente scatenare l’orgoglio della squadra granata che resta in corsa - almeno per il momento - per un posto in Europa. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero decidere di farle giocare, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Torino Roma.

QUOTE E SCOMMESSE

Torino Roma è stata quotata dalla Snai: per la sfida della nona giornata del campionato di Serie A l’agenzia di scommesse ci dice che il segno 1 (vittoria Torino) vale 3,45; il segno 2 (segno X) è quotato 3,60 mentre il segno 2 per la vittoria esterna della Roma vi permetterebbe di guadagnare 2,05 volte la somma che avrete messo sul piatto.

PRONBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Sinisa Mihajlovic non ritrova Lyanco e Belotti, ma riabbraccia due centrocampisti importanti come Obi e Acquah oltre a Barreca: tutti e tre possono farcela per andare almeno in panchina e rappresentare così una soluzione ideale dalla panchina. Nel Torino ci sono tanti ex della Roma: nel reparto offensivo se ne contano addirittura tre. Iago Falque e Ljajic giocano sulla linea dei trequartisti insieme a Niang, i due non hanno lasciato troppi ricordi positivi dalle parti di Trigoria anche se il serbo qualcosa di buono lo ha fatto, soprattutto nella prima parte della sua prima stagione. Poi c’è il giovane Sadiq Umar, che con la maglia della Roma ha esordito in Serie A trovando anche il suo primo gol: dovrebbe essere lui il candidato a giocare al posto di Belotti. Per il resto, Mihajlovic dovrebbe mandare in campo la solita formazione: a destra De Silvestri con Molinaro comunque favorito su Barreca, al centro della difesa e a protezione di Sirigu spazio ad Emiliano Moretti che giocherà in coppia con N’Koulou. Abbiamo detto del reparto d’attacco; a centrocampo invece i favoriti sono Rincon e Baselli che mettono quantità e qualità, da valutare appunto se Obi o Acquah possano essere pronti per giocare dal primo minuto.

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Dopo la splendida prestazione di Stamford Bridge la Roma si rituffa in campionato, ancora senza Manolas ma probabilmente con il recupero di Schick, che dovrebbe accomodarsi in panchina con El Shaarawy che torna titolare nel tridente offensivo, dirottando Diego Perotti a destra e con Dzeko (10 gol in 10 partite) ovviamente titolare al centro. Sarà ancora Juan Jesus a prendere il posto dell’infortunato Manolas: al suo fianco Fazio, che sta crescendo di partita in partita. Sulla destra Florenzi si riprende il posto da terzino e manda dunque in panchina Bruno Peres, che è invece l’ex dall’altra parte della barricata; a sinistra gioca sempre Kolarov, il cui contributo sta diventando fondamentale per questa squadra e che, vista la lungodegenza di Emerson Palmieri, non ha alternative a meno di non spostare Hector Moreno sulla corsia sinistra. Torna titolare anche De Rossi, che si è riposato in Champions League: il capitano gioca come sempre da perno davanti alla difesa, con Nainggolan e l’ormai del tutto recuperato Strootman che lo affiancano (ma attenzione alla possibilità di vedere dal primo minuto Lorenzo Pellegrini, ormai un titolare aggiunto). In panchina dovrebbe esserci Karsdorp, che è tornato quasi al 100% e scalpita per avere un posto almeno a partita in corso; c’è anche l’altro ex Leandro Castan, tornato in giallorosso dopo una stagione in prestito al Torino.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

TORINO (4-2-3-1): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 24 E. Moretti, 3 Molinaro; 8 Baselli, 88 Rincon; 14 Iago Falque, 10 Ljajic, 11 Niang; 99 Sadiq

A disposizione: 32 V. Milinkovic-Savic, 1 Ichazo, 4 Bonifazi, 13 Burdisso, 15 Ansaldi, 16 Gustafson, 5 Valdifiori, 21 Berenguer, 31 Boyé, 20 Edera, 19 M. De Luca

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Lyanco, Barreca, Acquah, Obi, Belotti

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 8 Perotti, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 26 Karsdorp, 25 Bruno Peres, 55 Castan, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 14 Schick, 23 Defrel, 17 Cengiz Under

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Manolas, Emerson P.

© Riproduzione Riservata.