Probabili formazioni/ Udinese Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 9^ giornata)

Probabili formazioni Udinese Juventus: le quote e le ultime novità sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano alla Dacia Arena nella nona giornata del campionato di Serie A

22 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Udinese Juventus, Serie A 9^ giornata (Foto LaPresse)

Udinese Juventus, per la nona giornata di Serie A 2017-2018, si gioca alle ore 18 di domenica 22 ottobre; è il primo dei posticipi, una sfida tutta bianconera con i friulani che non sono ancora riusciti a dare continuità al loro campionato e si trovano pericolosamente vicini alla zona retrocessione, mentre la Juventus ha vinto il suo terzo impegno di Champions League avvicinando la qualificazione, ma deve ancora crescere sul piano del gioco e soprattutto insegue in Serie A, dove ha perso contro la Lazio cadendo in casa dopo più di due anni. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare in campo le loro squadre, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Udinese Juventus.

QUOTE E SCOMMESSE

Udinese Juventus è stata quotata dalla Snai: per la sfida della nona giornata del campionato di Serie A l’agenzia di scommesse ci dice che il segno 1 (vittoria Udinese) vale 7,50; il segno 2 (segno X) è quotato 1,50 mentre il segno 2 per la vittoria esterna della Juventus vi permetterebbe di guadagnare 1,45 volte la somma che avrete messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

LE SCELTE DI DELNERI

Non ce la fa Stryger Larsen ma dovrebbe rientrare Danilo: ecco fatto il cambio al centro della difesa per l’ex Gigi Delneri, che dovrebbe confermare il 4-3-3 con Widmer a destra e Samir a sinistra, mentre a fare coppia con il capitano sarà Nuytinck e in porta dovrebbe essere confermato Bizzarri, che ancora una volta partiva come riserva ma si è preso il posto da titolare a scapito di Scuffet, il cui campionato adesso potrebbe essere in salita. A centrocampo bisogna valutare le condizioni di Behrami: la sensazione è che lo svizzero possa farcela se non altro ad andare in panchina, in campo invece dovrebbe esserci spazio ancora una volta per Barak, con il connazionale Jankto ovviamente confermato e Fofana che potrebbe avere la meglio, tornando ad avere campo regolarmente. Nel tridente offensivo non si prospettano novità: imprescindibile De Paul, mentre Maxi Lopez con alcune prestazioni incoraggianti è riuscito a prendersi una maglia da titolare al centro dello schieramento. Sacrificato, possiamo dire così, Kevin Lasagna che deve rinunciare al ruolo di prima punta per partire dall’esterno (indifferentemente a destra o a sinistra).

I DUBBI DI ALLEGRI

Archiviata la vittoria sullo Sporting Lisbona, Massimiliano Allegri studia la condizione dei suoi giocatori: la sconfitta contro la Lazio obbliga comunque il tecnico livornese a schierare una formazione tra le migliori, per non lasciare altri punti per strada. Lichtsteiner ovviamente torna titolare a destra, con Rugani che finalmente dovrebbe avere una maglia da titolare considerando che Benatia non dovrebbe farcela; Chiellini al centro insieme al lucchese, a sinistra potrebbe arrivare la conferma di Alex Sandro. In mezzo al campo è imprescindibile Pjanic, tornato con gol importante; al suo fianco però dovremmo vedere Matuidi, che è stato lasciato fuori in Champions League per favorire Khedira che deve ritrovare ritmo; il tedesco potrebbe essere in campo se Allegri decidesse di giocare con il 4-3-3, in caso contrario solita cerniera a due e Dybala schierato da trequartista alle spalle di Higuain, con tanta rabbia dopo i due rigori sbagliati. Le corsie sono ancora un punto di domanda: Cuadrado e Mandzukic o Bernardeschi e Douglas Costa, oppure coppie “mischiate”? La sensazione è che il brasiliano possa dare un po’ di riposo al croato - ancora decisivo - dall’altra parte invece Cuadrado dovrebbe avere la meglio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

UDINESE (4-3-3): 1 Bizzarri; 27 Widmer, 5 Danilo, 17 Nuytinck, 3 Samir; 6 Fofana, 72 Barak, 14 Jankto; 10 De Paul, 20 Maxi Lopez, 15 Lasagna

A disposizione: 22 Scuffet, 25 Borsellini, 4 Angella, 97 Giu. Pezzella, 53 Alì Adnan, 23 Hallfredsson, 85 Behrami, 13 Ingelsson, 99 Balic, 96 Ewandro, 18 Perica, 7 Matos

Allenatore: Luigi Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Stryger Larsen

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 11 Douglas Costa; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 6 Khedira, 30 Bentancur, 27 Sturaro, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Howedes, Marchisio, Pjaca

