Pronostico Torino Roma/ Il punto di Emiliano Mondonico (esclusiva)

Pronostico Torino Roma: intervista esclusiva a Emiliano Mondonico sulla partita in programma oggi 22 ottobre 2019 all'Olimpico valida nella 9^ giornata della Serie A.

22 ottobre 2017 INT. Emiliano Mondonico

PRONOSTICO TORINO ROMA. Si giocherà questo pomeriggio, 22 ottobre 2017, alle ore 15.00 la tanto attesa partita tra Torino e Roma, in programma allo Stadio Olimpico piemontese per la 9^giornata di Serie A. Nuovo banco di prova quindi per la compagine giallorossa a cui la squadra di Eusebio di Francesco arriva dopo il buon pareggio per 2-2 ottenuto in Champions League contro il Chelsea di Conte e soprattutto con la voglia di rimediare alla sconfitta subita contro il Napoli nel precedente turno di Campionato. Simili le intenzioni del Torino di Mihajlovic, di nuovo in campo dopo l’insoddisfacente pari rimediato a Crotone, ancora senza Andrea Belotti, ancora out per infortunio. Per presentare questo match abbiamo sentito Emiliano Mondonico che nella sua carriera ha vestito la maglia della formazione granata e ne è stato anche allenatore: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Dovrebbe essere una partita molto interessante e combattuta con un Torino che dovrà rialzarsi dopo gli ultimi risultati non eccezionali e una Roma in grande spolvero dopo l'incontro in Champions.

Il Torino sta subendo tanti gol, come mai? Il Torino sente l'assenza di Belotti, ha problemi nel reparto offensivo. E' costretto così ad attaccare per riuscire ad andare in rete più facilmente anche con gli altri uomini della squadra. e di questo ne risente il suo reparto arretrato

Belotti quindi fondamentale nella squadra granata? Senza di lui il Torino perde veramente un giocatore essenziale, l'attaccante più importante del suo reparto offensivo.

Crede che Mihajlovic punterà a un Torino a trazione anteriore? No, non penso proprio che il Torino vada all'attacco in maniera sconsiderata per risolvere la partita a suo favore. Si cercherà di affrontare la Roma con criterio, con ordine per ottenere un risultato positivo.

Il Torino andrà in Europa? Dovrebbero esserci già sei posti prenotati dei sette a disposizione per le squadre italiane. L'ultimo per l'Europa League dovrebbero giocarselo il Torino, la Fiorentina, l'Atalanta e la Sampdoria.

De Rossi di nuovo nella squadra giallorossa dopo la Champions? Sinceramente sono rimasto stupito del fatto che non abbia giocato a Londra. Era una partita da dentro e fuori. Hanno però detto che volevano solo risparmiarlo, dovrebbe giocare quindi contro il Torino.

El Shaarawy e Perotti sulle fasce? Dovrebbero essere loro a giocare in quest'incontro nella formazione giallorossa.

Il pareggio col Chelsea potrebbe dare la carica alla Roma? E' normale che un incontro e una prestazione così positive non abbiano che dato la carica alla Roma.

Il suo pronostico su quest'incontro. Vedo un 3-3 tra Torino e una Roma per una partita appassionante come quella di Londra della formazione di Di Francesco.

(Franco Vittadini)

