Ravenna Albinoleffe/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ravenna Albinoleffe: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la decima giornata del girone B di Serie C

22 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Ravenna Albinoleffe - LaPresse, imm. di repertorio

Ravenna Albinoleffe, partita diretta dall’arbitro Valerio Maranesi, si gioca oggi pomeriggio domenica 22 ottobre alle ore 14:30 nella città romagnola per la decima giornata del girone B di Serie C. Il Ravenna è reduce da quattro sconfitte consecutive, l’ultima in Coppa Italia, dove ha ceduto in casa contro la Reggiana per 2-0. Niente da fare per gli uomini del tecnico Mauro Antonioli, che non vedono terminare il loro momento di crisi che dura ormai da diverse settimane. L'ultima vittoria in campionato risale al primo ottobre scorso, quando sul campo del Fano i romagnoli trovarono il successo per 1-0. In classifica, la situazione non è delle migliori. Quattordicesimo posto fin qui, con 9 punti dopo 9 partite. Una media da un punto a gara, che se dovesse essere confermata anche nei prossimi incontri potrebbe far scivolare la squadra nella zona play out, da cui oggi ha un vantaggio di un solo punto.

Contro l'Albinoleffe si prospetta una partita molto difficile, perché i bergamaschi non sono una formazione mediocre, anzi. In classifica, l'Albinoleffe occupa l'ottava posizione a quota 14 punti, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Come se questo non bastasse, in Coppa Italia è arrivata la vittoria ai tempi supplementari contro il Monza (1-0 il risultato finale), una delle formazioni migliori del girone A, a testimonianza di come i bergamaschi siano un’ottima formazione, difficilmente superabile dagli avversari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Ravenna Albinoleffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PUNTO E FORMAZIONE RAVENNA ALBINOLEFFE

Il Ravenna continua a perdere. Dopo la trasferta di Fano, la squadra romagnola ha sempre perso. Mister Mauro Antonioli spera di trovare nel più breve tempo possibile le contromisure adatte per superare questo momento difficile. Davanti al proprio pubblico in casa non sarà però semplice per i ravennati uscire dalla crisi, dovendo sfidare proprio l'Albinoleffe. Potrebbero però approfittare del fatto che gli ospiti abbiano giocato i supplementari nella gara contro il Monza di Coppa Italia, che potrebbero poi farsi sentire nelle gambe dei calciatori bergamaschi durante la seconda frazione di gioco della partita di domenica. Nel match di Coppa Italia disputato contro la Reggiana il Ravenna è sceso in campo con il modulo 4-3-1-2. In porta Gallinetta. Difesa a quattro composta da Magrini, Ronchi, Venturini ed Erick Ballardini. A centrocampo Piccoli, Selleri e capitan Elia Ballardini. In attacco, con Sabba trequartista, la coppia Portoghese-Broso.

L'Albinoleffe continua a stupire. In Coppa Italia ha superato l'ostacolo Monza, accedendo così al terzo turno della competizione esclusiva per le squadre di Serie C. Grande momento di forma per gli uomini di Massimiliano Alvini, che si candidano ad essere una seria pretendente per la qualificazione ai playoff di fine stagione, se saranno bravi a tenere questo ritmo fino al termine del campionato. Contro il Monza è stata una partita complicata, sudata, ma che alla fine ha dato ragione ai ragazzi di mister Alvini, che mettono così in archivio un'altra bella vittoria. In campo l'Albinoleffe ha giocato con il 3-4-1-2. In porta Coser. Difesa a tre con Scrosta, Mondonico e Gusu. A centrocampo, in posizione più avanzata capitan Giorgione, con alle spalle Nichetti e Di Ceglie. Sugli esterni hanno giocato Coppola e Zucchetti, mentre in attacco la coppia offensiva Ravasio-Sibilli. Il gol vittoria è arrivato nei tempi supplementari, dopo che i minuti regolamentari si erano conclusi a reti inviolate. L'eroe dell'incontro è stato il difensore centrale Gusu, che al minuto 106 ha trovato il colpo di testa vincente su assist di Giorgione.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto concerne le quote proposte per le scommesse su Ravenna Albinoleffe, l’agenzia Eurobet propone il segno 1 della vittoria casalinga a 2,40, mentre il 2 del colpaccio ospite vale 2,90 la posta. L'X che equivale al pari è dato invece a quota 3,10.

