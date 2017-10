Reggiana Fermana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Reggiana Fermana: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la decima giornata del girone B di Serie C

22 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Reggiana Fermana, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Reggiana Fermana, partita diretta dall’arbitro Marco Guarnieri, si gioca oggi domenica 22 ottobre per la decima giornata del girone B di Serie C alle ore 18:30. Gli emiliani, che hanno sofferto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative che ha contribuito a creare un clima non poco teso intorno ai giocatori, nonostante la sconfitta di Mestre nello scorso week-end sembrano una squadra in ripresa, che potrebbe lasciare senza troppi problemi i bassifondi della classifica. La formazione attualmente allenata da Max La Rosa, che ha preso il posto dell'esonerato Menichini, paga anche un calendario non esattamente agevole nelle ultime 4-5 giornate. Diventa fondamentale non sbagliare, allora, gli ultimi due appuntamenti di questo mese di ottobre; dopo la sfida interna contro la Fermana, infatti, i granata sbarcheranno a Gubbio, in quello che si profila già come un importante scontro diretto per la salvezza. Ricordiamo che la Reggiana è stata impegnata in settimana nei 32esimi di finale di Coppa Italia di Lega contro il Ravenna, gara vinta per 2-0 che ha permesso agli uomini di La Rosa di passare al turno successivo di questa manifestazione.

L'avversario di questo turno di campionato è una Fermana apparsa, invece, in deciso rallentamento rispetto alle prime giornate. I marchigiani, che attualmente occupano la decima posizione del gruppo B con 12 punti totali, sono reduci da 3 gare impegnative, che li hanno visti prima sconfitti contro Bassano e Triestina, poi pareggiare in casa contro il Vicenza per 0-0. Un risultato, quello ottenuto contro i bianco-rossi, che non ha sicuramente sconfortato i tifosi gialloblù, ma che per l'andamento della gara potrebbe lasciare qualche rammarico. Per la formazione di Flavio Destro, che sconteranno il proprio turno di riposo alla 14esima giornata, dopo la Reggiana arriverà in casa l'attuale capolista Pordenone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Reggiana Fermana non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA FERMANA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa La Rosa potrebbe operare qualche variazione dopo la dispendiosa gara in settimana contro il Ravenna di coppa Italia. Oltre agli indisponibili Rozzio, Rosso e Genevier, dunque, potrebbero riposare anche Altinier e Cianci. Nel 4-3-1-2 spazio, dunque, a Facchin in porta, Manfrin e Ghiringhelli terzini con Spanò e Bastrini centrali di difesa. In mediana rientra dopo riposo l'esperto Bovo, al fianco di Bobb e Riverola. In attacco il trequartista Cesarini sarà alle spalle di Napoli e Rocco, che dovrebbe avanzare a seconda punta. Dall'altra parte la Fermana scende in campo con un 4-4-2 con Valentini fra i pali, Sperotto, Comotto, Gennari e Benassi in difesa. A centrocampo, da sinistra verso destra, Misin, Urbinati, Dominelli e Petrucci comporranno il blocco a 4 con Lupoli e Sansovini tandem offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto concerne le quote proposte per le scommesse su Reggiana Fermana, ecco che i padroni di casa della Reggiana sono avanti nelle quote di Snai (segno 1 a 1,90), con la vittoria della Fermana che non riscontra molti consensi fra gli scommettitori, considerando che il valore della quota del segno 2 è pari a 3,65. Preso in considerazione anche il pareggio, quotato a 3,20.

