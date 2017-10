Renate Sudtirol/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Renate Sudtirol: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la decima giornata del girone B della Serie C

22 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Renate Sudtirol, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Renate Sudtirol, che verrà diretta dall'arbitro Matteo Marcenaro, è valida per la decima giornata del girone B della Serie C 2017-2018: squadre in campo alle ore 14:30 di domenica 22 ottobre. In casa Renate l'obiettivo è chiaro: andare a giocarsi tutto negli scontri diretti. Maggio è ancora molto lontano, ma i monzesi vogliono in ogni modo giocarsi il tutto per tutto. Contro il Südtirol ci si gioca una partita fondamentale sotto tutti i punti di vista: infatti i padroni di casa sono a due punti dalla vetta e per potersi imporre dovranno cercare di imporre il proprio gioco in questa decima giornata. Gli ospiti vogliono dire la loro, anche perché l' obiettivo play off dista davvero poco. Adesso non è di certo il momento per poter parlare di qualificazioni e tanto altro, ma i punti messi in cascina adesso possono sicuramente fare la differenza in questa prima parte di stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Renate Sudtirol non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE SUDTIROL

Il Renate arriva dal doppio pareggio consecutivo contro Fano e Sambenedettese. Mister Cevoli potrebbe schierare il 4-3-3 visto nella scorsa sfida, con qualche modifica. Di Gregorio in porta, mentre la linea difensiva dovrebbe rimanere la stessa: Malgrati e Teso vanno al centro, con Vannucci e Anghileri sulle fasce. A centrocampo qualche dubbio, con Antezza e Sofia che si giocano un posto da titolare. Pavan e Palma dovrebbero andare a completare la zona mediana. Cinque giocatori per solamente tre posti in attacco. Finocchio e Piscopo si giocano un posto con Musto e Ungaro, mentre Lunetta sembra essere quello più sicuro di un ruolo ai lati dell'attacco.

Paolo Zanetti dovrebbe invece riconfermare il 3-5-2 che ha spazzato via il Santarcangelo per 5-0. Offredi va in porta, con la linea di difesa che non viene in nessun modo cambiata: Erlic, Sgarbi e Vinetot scenderanno in campo sin dal primo minuto. In mezzo al campo Cia, Broh, Berardocco, Fink e Berardi si giocheranno tre posti: la decisione arriverà sicuramente nei prossimi giorni. Cia e Frascatore dovrebbero essere confermati su lati. Costantino e Gyasi, salvo cambiamenti dell'ultimo momento, dovrebbero giocare in attacco. Non sarà una sfida semplice, ma la squadra ospite ha le carte in regola per potersi imporre. I padroni di casa hanno sicuramente i favori del pronostico in questa sfida. Il quarto posto in classifica e le cinque vittorie fanno ben sperare, anche se c'è davvero molto lavoro da compiere. Sarà una sfida comunque molto interessante, anche perché il Südtirol non ha mai negato nessun tipo di ambizione riguardo ai play off.

LA CHIAVE

Manca ancora molto al verdetto finale ma vincere queste sfide sarà importante. I padroni di casa giocheranno in modo spregiudicato, con il solito 4-3-3 che potrebbe fare davvero male. Il 3-5-2 degli ospiti potrebbe essere invece un'arma letale: in ripiegamento, infatti, potrebbero esserci dei problemi per i padroni di casa: non male per poter creare una tattica e imbrigliare i propri avversari. D'altronde fare punti in questo momento potrebbe essere decisivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote di Eurobet, i padroni di casa sono leggermente favoriti. Il segno 1, infatti, è quotato a 1.95 Interessante anche il segno X: in caso di pareggio la quota offerta è di 3.25. In caso di segno 2, ovvero vittoria del Sudtirol, la quota è di 3.80. Diverse occasioni anche per chi vuole giocare il numero dei goal totali: 2.02 la quota dell'Over, 1.70 quella dell'Under. La quota del Goal è invece di 1.80, mentre quella del No Goal è di 1.90.

