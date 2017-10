Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (9^ giornata, oggi)

Risultati Serie A, 9^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 22 ottobre, a prosecuzione e chiusura del massimo campionato di calcio

22 ottobre 2017 Redazione

Risultati Serie A, 9^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie A 2017-2018 torna a giocare per la nona giornata con le partite di domenica 22 ottobre: archiviati i due anticipi Sampdoria-Crotone e Napoli-Inter, il giorno si apre con il lunch match delle ore 12:30 che è il derby Chievo-Verona. Alle ore 15 vanno invece in scena Atalanta-Bologna, Benevento-Fiorentina, Milan-Genoa, Spal-Sassuolo e Torino-Roma; primo posticipo alle ore 18 con Udinese-Juventus, la nona giornata si chiude alle ore 20:45 con Lazio-Cagliari e, a seguire, avremo un altro turno infrasettimanale.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

RISULTATI SERIE A: COME SONO ANDATI GLI ANTICIPI DI IERI?

SAMPDORIA-CROTONE, RISULTATO 5-0. Tutto facile per la Sampdoria contro il Crotone. La squadra di Giampaolo si conferma (letteralmente) imbattibile in casa, surclassando la squadra calabrese allenata da mister Nicola, che da stasera potrebbe essere a rischio esonero. Con questa vittoria, la Sampdoria sale al quinto posto provvisorio, a quota 17 punti dopo le prime otto giornate. Ricordiamo che la squadra ligure deve ancora recuperare il match contro la Roma, davanti al proprio pubblico. Il primo tempo viene chiuso dai blucerchiati sul 3-0. In campo c'è soltanto una squadra. Passano tre minuti ed i padroni di casa passano in vantaggio grazie al gol di Ferrari. All'undicesimo minuto la Sampdoria ha già due gol di vantaggio, grazie alla rete siglata da Fabio Quagliarella su calcio di rigore. Dal Crotone non c'è nessuna reazione e gli uomini di Giampaolo ne approfittano per dilagare. A segnare il 3-0 è Gianluca Caprari, ex stella del Pescara ed in prestito dall'Inter. La Sampdoria dilaga nel secondo tempo. Al 71 minuto è il centrocampista Linetty a firmare il gol del momentaneo 4-0. Il Crotone è ormai allo sbando, sembra un pugile che incassa di continuo. Il colpo del definito ko arrivato a quindici minuti dal termine, quando a segno al Marassi di Genova va anche il neo entrato Kownachi. Tutto troppo facile per la Sampdoria, che si aggiudica così la sua quarta vittoria in altrettante partite disputate davanti al proprio pubblico, in attesa del recupero contro la Roma.

NAPOLI-INTER, RISULTATO 0-0 Termina a reti inviolate l'anticipo serale della nona giornata Napoli-Inter, big match della settimana. Decisivo il portiere interista Samir Handanovic, prodigioso in più di un'occasione. L'estremo difensore nerazzurro è riuscito a bloccare lo spartito perfetto degli uomini di Sarri, che si sono infranti sul muro del portiere avversario. Callejon, Zielinski e Mertens i calciatori che più si sono avvicinati al gol per la squadra di casa, con il pubblico partenopeo che è rimasto senza parole di fronte alle prodezze di Handanovic. Luciano Spalletti sorride a denti stretti per aver fermato la marcia fin qui trionfale in campionato del Napoli, che arrivava allo scontro diretto con l'Inter dopo otto vittorie consecutive in altrettante giornate disputate. I partenopei si fermano ancora quindi, dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City per 2-1. L'Inter non è rimasta comunque a guardare, mettendo per buona parte dell'incontro in difficoltà il reparto di centrocampo del Napoli, grazie soprattutto alle prestazioni maiuscole di Borja Valero e Antonio Candreva. L'occasione più importante per l'Inter è arrivata sul finire del primo tempo ed è capitata sui piedi del centrocampista spagnolo, ex metronomo del Villareal. Nella circostanza, il connazionale Reina si è superato, andando a sventare uno dei pochi pericoli corsi durante tutti i novanta minuti dell'incontro. Nella ripresa, Lorenzo Insigne ha provato a mettere il timbro alla partita, ma la sua conclusione al 75 minuto si è spento di pochissimo a lato della porta difesa da Handanovic. Nel finale, quando l'orologio segnava il novantesimo minuto, Mertens va vicinissimo alla rete ma ancora una volta è il portiere dell'Inter a dire no ai numerosi tentativi degli azzurri. Una partita vivace, che ha visto dominare per lunghi tratti il Napoli, ma i nerazzurri sono riusciti comunque a portare via un pareggio.

CLASSIFICA SERIE A, LA SITUAZIONE NEI PIANI ALTI

In campo oggi le inseguitrici delle prime due della classe, che si sono sfidate nel big match del San Paolo: la Juventus ha riacquistato un po’ di fiducia battendo lo Sporting Lisbona in Champions League, ma è ancora ben lontana dal gioco richiesto da Massimiliano Allegri e cerca risposte dopo aver perso in casa contro la Lazio. La vetta rischia di allontanarsi e, se anche non sarebbe del tutto drammatico perdere il campionato dopo sei scudetti consecutivi, i bianconeri vogliono sempre e comunque provarci anche perchè in Europa arrivare a un’altra finale sarà tutt’altro che scontato. La Lazio ha stupito tutti per il modo in cui ha affrontato i campioni d’Italia e per la personalità del tutto migliorata rispetto allo scorso anno; contro il Cagliari un’occasione da non perdere per rimanere agganciata al treno scudetto, dove vuole inserirsi anche la Roma che ha dato una grandissima risposta pareggiando sul campo del Chelsea, al termine di una partita nella quale avrebbe meritato miglior sorte. Ai piani alti c’è anche il sorprendente Bologna che però oggi se la vede sul campo dell’Atalanta; più sotto il Torino che è in calo, quindi un Milan che, reduce da tre sconfitte consecutive, non può più sbagliare.

LA SITUAZIONE IN CODA

La lotta per la salvezza è più entusiasmante che mai: tante squadre al momento sono coinvolte, con situazioni ovviamente diverse. Nell’ultima giornata Verona e Genoa hanno trovato la prima vittoria del loro campionato, rilanciando le loro ambizioni; tuttavia per gli scaligeri arriva subito il derby contro il Chievo, un test davvero importante che, questa è la speranza di Fabio Pecchia, non di rado ha sorriso alla squadra che era messa peggio in classifica. Il Grifone va a San Siro per giocare contro il Milan che l’anno scorso ha travolto (ma a Marassi), sul fondo il povero Benevento che, anche sfortunato, non ha ancora fatto punti e accusa già 5 lunghezze di margine dal gruppetto delle penultime. Tra cui spicca un Sassuolo che non ha ancora assorbito il cambio di allenatore (soprattutto l’addio a Eusebio Di Francesco), ma anche una Spal che dopo aver fatto 4 punti nelle prime due partite (fermando anche la Lazio) ne ha centrato appena uno nelle seguenti sei, peggiorando decisamente la sua situazione.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 9^ GIORNATA

ore 12:30 Chievo-Verona

ore 15:00 Atalanta-Bologna

ore 15:00 Benevento-Fiorentina

ore 15:00 Milan-Genoa

ore 15:00 Spal-Sassuolo

ore 15:00 Torino-Roma

ore 18:00 Udinese-Juventus

ore 20:45 Lazio-Cagliari

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Napoli 25*

Inter 23*

Lazio, Juventus 19

Sampdoria* 17

Roma* 15

Bologna 14

Torino 13

Chievo, Milan 12

Fiorentina 10

Atalanta 9

Cagliari, Crotone*, Verona, Udinese 6

Genoa, Sassuolo, Spal 5

Benevento 0

