Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, live score: le partite del Gruppo A e B (10a giornata)

Risultati Serie C Classifica aggiornata: le partite del Gruppo A e B (10a giornata). Oggi si giocheranno la maggior parte delle sfide in programma per i due gironi suddetti

22 ottobre 2017

22 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Pisa e Monza - LaPresse

Proseguirà quest’oggi la decima giornata del campionato di Serie C 2017-2018. Di scena, a partire dalle ore 14:30, tutto il Girone A, ad eccezione del posticipo di domani sera, nonché tutti gli incontri del Girone B escluso l’anticipo di ieri e il posticipo di lunedì. Andiamo quindi a vedere il programma completo di questo nuovo turno del terzo campionato di calcio d’Italia per importanza.

RISULTATI SERIE C, IL PROGRAMMA DEL GRUPPO A

Cominciamo quindi dalle partite relative al Girone A, gruppo che come detto sopra si chiuderà domani con la sfida fra il Pontedera e la Pistoiese. Partiamo ovviamente dai big match, e precisamente dalla sfida della capolista Siena: i toscani, primi con 21 punti ottenuti in nove turni, giocheranno in trasferta a Viterbo contro la Viterbese, squadra quest’ultima che si trova a quota 18, e che con una vittoria potrebbe quindi portarsi ai piani alti della graduatoria. Potrebbe approfittare di questa situazione il Livorno, secondo a quota 20, che ospiterà al Picchi il Giana Erminio, squadra milanese che occupa il 13esimo posto, con nove punti. L’Olbia, quarto a quota 17, giocherà in casa contro il Cueno, quattordicesimo a quota 9, mentre il Pisa, quinta classificata a 16 lunghezze, volerà in Piemonte per sfidare l’Alessandria, quindicesima a quota 8. Interessante sfida al Brianteo di Monza, dove i brianzoli, che stanno vivendo un campionato di tutto rispetto, sesti con 15 punti, giocheranno contro l’Arezzo, undicesimo dopo 10 punti ottenuti in nove turni. Meritevole anche l’incontro di Carrara fra i padroni di casa della Carrarese e l’Arzachena, rispettivamente settima e ottava, con 13 punti ciascuna. Il Piacenza, nono in classifica, riposa, mentre la Lucchese, posizionata subito dopo gli emiliani, giocherà in casa del Gavorrano, ultimissimo in classifica a quota un solo punto. A completare il programma odierno del Gruppo A, la sfida di bassa classifica fra la Pro Piacenza e il Prato, entrambe pericolosamente in zona playout.

IL PROGRAMMA DEL GRUPPO B

Passiamo quindi al programma del Girone B, gruppo iniziato venerdì con l’anticipo Padova-Bassano, e che si chiuderà domani con Vicenza-Triestina. Impegno non semplice per la capolista Pordenone, prima a quota 19, che ospiterà fra le mura di casa il Mestre, squadra che invece occupa la sesta piazza, con 15 punti sin qui ottenuti. Riposa la Sambenedettese, seconda in classifica, mentre i monzesi del Renate, quarti a quota 17, giocheranno in casa contro il Sudtirol, undicesimi con undici punti. L’Albinoleffe, ottavo in classifica a quota quattordici, volerà a Ravenna per sfidare gli omonimi padroni di casa, quindicesimi a ridosso della zona playout. Feralpisalò, nono a 13 punti, che invece ospiterà il Gubbio, sedicesimo a quota 8. Sfida di metà/bassa classifica quella di Reggio Emilia fra la Reggiana e la Fermana, mentre Santarcangelo-Teramo delle 18:30 di oggi, e Fano-Modena, completeranno il programma di questo girone.

I RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA DEL GRUPPO A E B

Gruppo A

14:30 Carrarese-Arzachena

14:30 Olbia-Cuneo

16:30 Livorno-Giana Erminio

16:30 Gavorrano-Lucchese

16:30 Pro Piacenza-Prato

16:30 Monza-Arezzo

20:30 Viterbese-Siena

20:30 Alessandria-Pisa

Classifica: Siena 21, Livorno 20, Viterbese 18, Olbia 17, Pisa 16, Monza 15, Carrarese 13, Arzachena 13, Piacenza 13, Lucchese 12, Arezzo 10, Pistoiese 10, Giana Erminio 9, Cuneo 9, Alessandria 8, Pro Piacenza 6, Pontedera 5, Prato 5, Gavorrano 1

Gruppo B

14:30 Renate-Sudtirol

14:30 Ravenna-Albinoleffe

16:30 Feralpisalò-Gubbio

18:30 Pordenone Calcio-Mestre

18:30 Fano Alma J.-Modena

18:30 Reggiana-Fermana

18:30 Santarcangelo-Teramo

Classifica: Pordenone Cal. 19, Sambenedettese 19, Bassano V. 18, Renate 17, Biancoscudati. 16, Mestre 15, Vicenza 15, Albinoleffe 14, Feralpisalò 13, Fermana 12, Sudtirol 11, Triestina 10, Teramo 10, Ravenna 9, Reggiana 8, Gubbio 8, Fano Alma J. 4, Santarcangelo 4, Modena -1

