Risultati Volley femminile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (2^ giornata)

Risultati volley femminile: classifica aggiornata e diretta live score delle partita in programma oggi domenica 22 ottobre 2017 per la seconda giornata di Serie A1.

22 ottobre 2017 Michela Colombo

Il Campionato di volley femminile torna protagonista questa domenica 22 ottobre 2017 con la seconda giornata della Serie A1: tanti i risultati utili attesi dal campo per dare una nuova configurazione alla classifica aggiornata, anche se va detto che il calendario di questo turno appare un po’ spezzato. Nella giornata di ieri, sabato 21 ottobre 2017 infatti sono già andati in scena ben due anticipi anche piuttosto importanti ovvero Savino del Bene Scandicci-Pomì Casalmaggiore e Unet E Work Busto Arsizio-Lardini Filottrano. Eppure non saranno 4 i match previsti per questa domenica, ma solo tre e ora andremo a vedere quali.

RISULTATI VOLLEY, I MATCH DI OGGI

La domenica riservata al volley femminile ha in programma per tutti gli appassionati appena 3 incontri, il cui fischio d’inizio però è stato fissato per tutti alle ore 17.00 come da tradizione. Si comincerà nel tardo pomeriggio quindi al Palanorda con il match tra Foppaperdetti Bergamo e Liu Jo Nordmeccanica Modena uno degli incontri più caldi in programma per oggi visto la storia, il palmares e la rosa che entrambi i club possiedono. Oltre a quanto detto, a rendere ancor più emozionate la partita in casa delle orobiche vi è il fatto che sia Bergamo che Modena approdano a questo scontro avendo rimediato una sonora sconfitta nella partita di esordio del campionato: entrambi i club quindi sono più che mai motivati a raccogliere la prima vittoria dell’anno. Altro incontro molto caldo sarà quello atteso a Pesaro tra la neopromossa Mycicero Volley Pesaro e la Igor Gorgonola Novara: la formazione piemontese, campionessa d’Italia, dopo la vittoria sofferta al tie break contro Busto Arsizio è impaziente di mettersi ancora alla prova da protagonista, Ultimi incontro previsto ma non meno importante ovviamente, è il derby lombardo tra la Saugella Team Monza e la neopromossa Sab Legnano. Le legnanesi sono pronte a scendere di nuovo in campo dopo la bella vittoria ottenuta su Bergamo nel primo turno della stagione e per dimostrare di poter raggiungere alti traguardi in questa stagione della Serie A1.

IL POSTICIPO

Fatti i calcoli notiamo subito che in calendario manca ancora una partita e si tratta di quella tra l'Imoco Volley Conegliano e Il Bisonte Firenze, il cui risultato però non sarà disponibile nella giornata di oggi: il fischio d'inizio della sfida è infatti previsto per le ore 20.30 di mercoledì 25 ottobre 2017 e quindi dovremmo aspettare ancora qualche giorno prima di vedere la classifica aggiornata di questa seconda giornata di campionato. Quale il motivo dietro a questo slittamento? E' preso detto. La compagine delle pantere infatti nella giornata di ieri è stata impegnata in casa contro il Bekescsabai per il match di ritorno del secondo turno della Champions League. Il doppio impegno ravvicinato della squadra di Daniele Santarelli ha quindi reso necessario questo spostamento, che purtroppo non sarà l’unico visto che saranno poi diversi i club italiani presenti nelle competizioni europee nei prossimi mesi.

RISULTATI VOLLEY 2^ GIORNATA

Ore 17.00 Bergamo-Moena

Ore 17.00 Pesaro-Novara

Ore 17.00 Monza-Legnano

CLASSIFICA SERIE A 1

Conegliano, Scandicci, Legnano, Firenze, Flottrano 3

Novara 2

Busto Arsizio 1

Pesaro, Monza, Bergamo, Modena, Casalmaggiore 0

