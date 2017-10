Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (2^ giornata)

Risultati Volley maschile: classifica aggiornata, diretta live score delle partite in programma oggi 22 ottobre 2017 per la 2^ giornata del Campionato di Serie A1 Superlega.

22 ottobre 2017 Michela Colombo

Risultati Volley maschile (LaPresse)

Dopo i quarti di finale per la Coppa Italia, la massima serie del volley italiano torna in campo questa domenica per ia 2^ giornata del Campionato di Serie A1 Superlega. Saranno quindi 7 i match previsti e soprattutto i risultati attesi per dare alla classifica una nuova configurazione aggiornata. Andiamo quindi a vedere quali sono i match attesi per questa domenica 22 ottobre 2017, ricordando che per tutti i campi impegnati il fischio d’inizio è stato atteso per le ore 18.00 senza alcuna eccezione, dato che non sono previsti per questo turno anticipi o posticipi. Non dimentichiamo poi che giusto tra pochi giorni, e per la precisione il prossimo 25 ottobre 2017, è atteso anche il primo turno infrasettimanale della Serie A1.

SI TORNA ALL’EUROSUOLE

Dopo essere stata la cornice perfetta delle finali della Supercoppa Italiana poche settimane fa, il grande volley tornerà di casa all’Eurosuole di Civitanova in occasione del match tra Cucine Lube Civitanova e Bunge Ravenna: una sfida che sulla carta pare non avere storia, anche perchè i romagnoli approdano alla trasferta dopo la sofferta sconfitta contro Piacenza, mentre i padroni di casa non hanno avuto alcun problema nella partita di esordio con Vibo Valentia. Dopo la Lube ecco un altro match per una grande protagonista della finale di Supercoppa: la Sir Safety Conad Perugia, forte del titolo vinto poche settimane fa è pronta a tornare in campo contro la Calzedonia Verona, in splendida forma dopo aver staccato a spese di Padova, un pass per la Final Four di Coppa Italia. Altro match in programma oggi e che potrebbe avere molto valore sul finale della stagione è quello atteso alle ore 18.00 tra la Wixo Lpr Piacenza e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Proprio la formazione calabrese l’anno scorso si è dimostrata una delle formazioni più tenaci e anche quest’anno la squadra di Lorenzo Tubertini è tra le principali candidate al ruolo di outsider.

IL DERBY LOMBARDO

La seconda parte del calendario per questo secondo turno di Serie A1, prevede il prestigioso derby tutto lombardo tra la Revivre Milano e la Gi Group Monza, atteso ovviamente per le ore 18.00. C’è chiaramente tanta attesa per questa prima prova casalinga della compagine di Andrea Giani: il nuovo tecnico ha rivitalizzato infatti la compagine della Revivre, che è riuscita già a mettere a bilancio le prime grandi soddisfazioni. Sempre alle ore 18.00 è atteso il fischio d’inizio della partita tra Kioene Padova e Diatec Trento, a cui la formazione di Lorenzetti approda consapevole di avere alla Kioene Arena uno storico importante, ma ottimista di aver preso la strada giusta dopo la vittoria contro Monza in Coppa Italia. Altra sfida in programma per questo turno sarà quella attesa tra Biosì Indexa Sora e Azimut Modena a cui la compagine emiliana approda da favorita, viste le vittorie che la squadra di Stoychev continua a mietere. Il programma di questa seconda giornata si chiuderà con la partita tra la neopromossa Castellana Grotte BCC e la Taiwan Excellence Latina: sarò quindi il primo impegno casalingo per il campionato per la squadra di Pino Lorizia giustamente impaziente di mettere in mostra il proprio valore.

RISULTATI VOLLEY, 2^ GIORNATA

Ore 18.00 Castellana Latna

Ore 18.00 Lbe Civitanova Ravenna

Ore 18.00 Milano Monza

Ore 18.00 Padova Trento

Ore 18.00 Piacenza Vibo Valentia

Ore 18.00 Sora Modena

Ore 18.00 Verona Perugia

CLASSIFICA SERIE A1

Modena, Perugia, Lube Civitanova, Monza 3

Verona, Piacenza, Milano 2

Trento, Latina, Ravenna 1

Vibo Valentia, Sora, Padova, Castellana 0

