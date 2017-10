Santarcangelo Teramo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

22 ottobre 2017

Santarcangelo Teramo, partita diretta dall’arbitro Giampiero Mele per la decima giornata del girone B di Serie C, si gioca oggi domenica 22 ottobre alle ore 18:30. La formazione di casa è reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 gare e, con soli 4 punti in classifica, occupa il penultimo posto della classifica in coabitazione con il Fano. Il tecnico Massimo Angelini, arrivato quest'estate con lo scopo di regalare alla piazza una salvezza quanto più possibile anticipata e senza affanni, è finito inevitabilmente in discussione e, diverse fonti, hanno già fatto i primi nomi per la sua eventuale sostituzione. Probabilmente la gara contro il Teramo sarà decisiva per la permanenza sulla panchina romagnola di Angelini, a cui sono imputati più di tutto i 25 gol subiti, quasi 3 di media a partita, ed i pessimi risultati casalinghi. Difatti l'unico successo stagionale per la formazione della provincia di Rimini è arrivato alla seconda giornata, con la vittoria sul campo del Gubbio per 2-1.

Il primo ostacolo della missione di Angelini si chiama Teramo; la formazione abruzzese, che al momento è ferma al 13esimo posto della classifica del girone, è partita nel peggiore dei modi, ma da qualche giornata a questa parte sono sotto gli occhi di tutti alcuni segnali di ripresa. Difatti, a dirla tuttam gli uomini di Antonino Asta hanno conquistato più della metà del proprio bottino nelle ultime 4 gare, in cui sono arrivati altrettanti risultati utili di fila compreso l'importante successo casalingo contro la più quotata Padova. Per gli abruzzesi, che in casa rimangono imbattuti in 4 gare giocate ma che fuori casa faticano ad ingranare, si prevede un lungo e tortuoso percorso in salita, se l'obiettivo è un posto nelle prime 10.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Santarcangelo Teramo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO TERAMO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Angelini schiera un 4-2-3-1 con Bastianoni in porta, Sirignano, Bondioli, Briganti e Toninelli nella linea a 4 di difesa a partire da sinistra. A centrocampo Dhamo e Gaiola sono i favoriti per la partenza dal primo minuto, ma non è escluso il rientro dell'esperto Dalla Bona. In avanti, alle spalle del terminale offensivo Piccioni, si prevede la presenza di Bussaglia, Moroni e Bruschi sulla linea di trequarti. Dall'altra parte il Teramo scende in campo con un 3-5-2 con Calore in porta, Caldi, Speranza e Sales in difesa, con Ventola e Varas sugli esterni di centrocampo. Amadio, De Grazia e Ilari saranno i tre mediani con Tulli e Barbuti titolari in attacco. Pronto a subentrare dalla panchina Ciro Foggia.

PRONOSTICO E QUOTE

L'arma in più del Santarcangelo di inizio stagione è Andrea Bussaglia; l'esterno sinistro romagnolo, infatti, con 3 gol in 9 partite giocate è il miglior cannoniere di squadra, oltre che l'uomo più in forma del momento. Dall'altra parte, invece, il tecnico Asta può contare su una panchina efficace, che soprattutto in attacco consente di spaziare fra diverse scelte e che, a gara in corso, ha già dato importanti frutti come sul campo del Bassano. In quell'occasione una rete del subentrato Foggia al 96' permise di conquistare un punto su un campo difficile. L'uomo più atteso, invece, è il giovane Soumarè, fantasista di proprietà dell'Avellino con già diverse presenze in cadetteria, che sta faticando a ritrovarsi uno spazio nello scacchiere di Asta. SNAI quota il segno 1 della vittoria Santarcangelo a 2,60; quota uguale per l'occasione per il segno 2 della vittoria Teramo, mentre il segno X è quotato 3,00.

