Spal Sassuolo/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

22 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Spal Sassuolo, diretta dall’arbitro Fabbri, si gioca domenica 22 ottobre 2017 alle ore 15.00: la partita è valida per la nona giornata del campionato di Serie A ed è un derby dell’Emilia Romagna inedito nel massimo campionato, dove la Spal è tornata dopo 49 anni di assenza e il Sassuolo è invece arrivato da poche stagioni. La posta in palio sarà già molto importante, perché le due squadre sono appaiate a quota 5 punti in classifica e dunque sono pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere, che d’altronde è la dura realtà per almeno otto formazioni dell’attuale Serie A.

La Spal di Leonardo Semplici aveva entusiasmato tutti ad agosto conquistando quattro punti nelle prime due giornate, ma poi ha raccolto un solo punticino da settembre in poi, pur con prestazioni che spesso avrebbero meritato maggior fortuna. I complimenti però non portano punti, dunque la Spal deve cercare di invertire la tendenza fin da oggi. Il Sassuolo di Cristian Bucchi deve invece fare i conti con la difficile transizione dopo la fine dell’era di Eusebio Di Francesco: il nuovo corso non decolla, il fantastico Sassuolo che raggiunse l’Europa League non c’è più e adesso la priorità è pensare a fare punti per raggiungere il più in fretta possibile il fondamentale traguardo della salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Spal Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky sul canale Sky Calcio 5 HD (numero 255): telecronaca naturalmente dalle 15.00. I clienti Sky potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Sky Go disponibile per pc, tablet e smartphone; ricordiamo che su Sky Super Calcio HD (numero 206) si potrà invece seguire la Diretta Gol per avere una panoramica su tutti i campi dove si gioca nel pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL SASSUOLO

Dando uno sguardo alle probabili formazioni in vista di Spal Sassuolo, Leonardo Semplici dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 3-5-2. Assenti Meret e Grassi, in porta ci sarà ancora Gomis, protetto dalla retroguardia a tre con Oikonomou favorito su Salamon e poi Vicari e Felipe. Il folto centrocampo a cinque sarà imperniato su Viviani, con Schiattarella e Rizzo mezzali mentre gli esterni saranno Lazzaro a destra e Costa a sinistra. Infine l’attacco, dove Antenucci è certo del posto mentre per l’altra maglia se la giocano il rientrante Borriello e Paloschi.

Il Sassuolo risponderà con il 4-3-3 che è il marchio di fabbrica, ma che quest’anno ha prodotto finora solamente quattro gol. Considerate le numerose assenze, il tecnico dei neroverdi Cristian Bucchi dovrebbe puntare su Consigli in porta, protetto dalla difesa a quattro con Cannavaro e Acerbi centrali, Gazzola oppure Lirola terzino destro e Peluso sulla fascia sinistra. Il terzetto di centrocampo dovrebbe essere formato da Sensi (in ballottaggio con Missiroli), Magnanelli e Duncan mentre in attacco ci attendiamo il tridente con Matri punta centrale e ai suoi fianchi le ali, Berardi a destra e Politano a sinistra.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Spal Sassuolo le principali agenzie di scommesse favoriscono la squadra di casa, nel contesto però di un pronostico decisamente equilibrato con differenze minime fra i tre segni. Ad esempio Snai propone il segno 1 per la vittoria ferrarese a quota 2,60, poi il segno X per il pareggio a 3,25 e il segno 2 per il successo esterno dei neroverdi a 2,80. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote le opzioni Under (1,80), Over (1,90), Gol (1,67) e NoGol (2,05).

