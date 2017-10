Torino Roma/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

22 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Torino Roma - LaPresse

Torino Roma, diretta dall’arbitro Damato, si gioca domenica 22 ottobre 2017 alle ore 15.00: grande classica del nostro calcio, la partita è valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Sfida dunque di sicuro fascino per motivi storici, ma anche per le esigenze di attualità: cominciando dal Torino padrone di casa, Sinisa Mihajlovic non ha gradito i punti lasciati per strada contro avversarie teoricamente inferiori quali Verona e Crotone, i granata hanno 13 punti ma se avessero fatto bottino pieno adesso sarebbero addirittura quinti. Magari incontrare una big farà bene al Torino, che sarà trascinato come sempre dal tifo dello stadio Olimpico verso un’impresa che potrebbe dare la svolta all’intero campionato.

La Roma di Eusebio Di Francesco invece è reduce dall’ottimo pareggio in casa del Chelsea che ha permesso di consolidare il secondo posto nel girone di Champions League. Adesso dunque si deve pensare al campionato, dove pesano le sconfitte casalinghe contro Inter e Napoli che, unite al rinvio della partita contro la Sampdoria (il cui recupero rischia di slittare a gennaio), relegano la Roma al quinto posto con 15 punti. Serve qualcosa di più, perché sarà fondamentale raggiungere almeno il quarto posto che da quest’anno vale la qualificazione diretta per la prossima edizione della Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Torino Roma sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati alle due televisioni a pagamento: sulla piattaforma satellitare l’appuntamento è su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, mentre sul digitale terrestre il canale di riferimento è Mediaset Premium Calcio 1, che è disponibile anche in alta definizione. Di conseguenza, ci saranno le possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, che saranno garantite dalle applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni in vista di Torino Roma, per Sinisa Mihajlovic le tante assenze (a partire da Belotti) inevitabilmente condizioneranno le scelte. Il portiere sarà naturalmente Sirigu; davanti a lui ci attendiamo una difesa a quattro con De Silvestri a destra, N’Koulou e Moretti centrali, infine Molinaro oppure Ansaldi come terzino sinistro; Rincon e Baselli formeranno la coppia in mediana; in attacco tanti ex, in particolare gli attesissimi Iago Falque e Ljajic, che insieme a Niang andranno a comporre il terzetto sulla trequarti alle spalle della punta centrale, che in assenza di Belotti potrebbe essere Sadiq, altro ex della Roma.

Eusebio Di Francesco punterà senza ombra di dubbio sul 4-3-3, ma qualche dubbio sugli interpreti rimane. In difesa molte certezze: Alisson in porta, la coppia centrale con Fazio e Juan Jesus (a causa dell’infortunio di Manolas), Kolarov come terzino sinistro, a destra Florenzi. A centrocampo sono sicuri del posto Nainggolan e De Rossi, che ha riposato a Stamford Bridge; resta il dubbio Strootman-Pellegrini, che probabilmente sarà deciso in base alle condizioni dei due, entrambi da poco usciti da un infortunio. In attacco le certezze sono Dzeko e Perotti, mentre per la terza maglia a disposizione ci sono El Shaarawy, Under e volendo anche l’avanzamento di Florenzi, in quel caso con l’ex Bruno Peres inserito in difesa.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Torino Roma le principali agenzie di scommesse favoriscono i giallorossi di Eusebio Di Francesco, anche alla luce dell’ottima prestazione a Londra in Champions League. Ad esempio Snai propone il segno 1 per la vittoria del Torino a quota 3,60, poi il segno X per il pareggio a 3,65 e il segno 2 per il successo esterno della Roma a 2,00, dunque è l’ipotesi considerata decisamente più attendibile. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote le opzioni Under (2,65), Over (1,45), Gol (1,38) e NoGol (2,80).

