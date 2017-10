Tottenham Liverpool/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Tottenham Liverpool info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live: per la nona giornata della Premier League, il posticipo del White Hart Lane

22 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Emre Can, centrocampista Liverpool - LaPresse

Tottenham-Liverpool, grande spettacolo in programma questa sera al White Hart Lane di Londra: dalle ore 17.00 di scena la sfida fra il Tottenham e il Liverpool, posticipo della nona giornata del campionato inglese 2017-2018. Gli Spurs viaggiano come ormai da diverse stagioni a questa parte ai piani alti della classifica, essendo terzi assoluti a quota 17, a tre lunghezze dal Manchester United, e a cinque punti di distanza dalla capolista Manchester City. Più a rilento il Liverpool, con la squadra di Klopp che invece di punti ne ha 13 che significano ottavo posto. Una gara che si preannuncia spettacolare viste le molteplici stelle che scenderanno in campo

QUOTE SCOMMESSE E DIRETTA STREAMING VIDEO

Per la sfida fra il Tottenham e il Liverpool di oggi, i bookmaker della Snai vedono gli Spurs favoriti con la quota per l’1 pari a 2.15, contro il successo dei Reds in trasferta che paga invece 3.35 volte la nostra puntata. Il pareggio, il segno X, è dato invece a 3.50. La gara del White Hart Lane sarà visibile in diretta tv, esclusivamente dagli abbonati a Sky. Il canale dedicato sarà Sky Sport 3, e vi ricordiamo anche l’utilizzo dell’applicazione Sky Go, per la diretta streaming su pc, smartphone o tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TOTTENHAM LIVERPOOL

Andiamo a vedere le probabili formazioni della sfida Tottenham-Liverpool, cominciando dall’undici del Tottenham. Mister Mauricio Pochettino dovrà rinunciare ai soliti tre infortunati di lunga data, leggasi l’ex Roma Lamela, infortunatosi all’anca, il centrocampista Dembelè, che ha la caviglia contusa, e infine il mediano Wanyama, per via di un problema al ginocchio. Gli Spurs dovrebbero di fatto rivedersi in campo con la formazione che ha pareggiato uno a uno contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, ad eccezione di Alli al posto di Eriksen. Spazio quindi ad 5-2-1-2 con il capitano Hugo Lloris a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a cinque formata da Aurier nel ruolo di terzino destro con Vertonghen largo a sinistra; in mezzo, Sanchez pilastro centrale con Dier e Alderweireld i due interni. A centrocampo, Winks e Sissoko saranno i due mediani, con Dale Alli in posizione di classico trequartista. Infine i due attaccanti, Harry Kane, spalleggiato da Llorente, in vantaggio su Son.

Spostiamoci quindi in casa Liverpool, e vediamo le formazioni dei Reds. Qualche assente anche per Klopp, a cominciare da Mané, infortunatosi durante le recenti sfide con la nazionale, passando per Lallana, Clyne e arrivando infine al quarto portiere Bogdan. Reds reduci dal roboante successo per 7 a 0 ai danni del Maribor, e pronti quindi a vincere il super match di oggi sulla scia dell'entusiasmo. Spazio ad un 4-3-3 con il solito tridente d’attacco composto da Firmino, Coutinho e Salah. A centrocampo, Emre Can favorito per una maglia da titolare in cabina di regia, con Wynaldum interno di sinistra e capitan Milner a destra. In difesa, Dejan Lovren e Matip saranno i due centrali di difesa, con il 19enne Alexander-Arnold favorito per un posto nell'undici partente sulla fascia destra, con Moreno a sinistra. Infine la porta, curata dal nazionale belga Mignolet.

