Udinese-Juventus/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Udinese-Juventus: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 9^ giornata di Serie A

22 ottobre 2017 Stefano Belli

Udinese-Juventus, diretta dal signor Doveri di Aprilia, domenica 22 ottobre 2017 alle ore 18.00, sarà uno dei due posticipi domenicali del programma della nona giornata d'andata del campionato di Serie A. A meno cinque dal Napoli capolista, per inseguire il sogno del settimo Scudetto consecutivo la Juventus dovrà necessariamente cambiare passo. Per farlo servirà alla squadra di Allegri tornare alla vittoria dopo la doppia battuta d'arresto contro Atalanta e Lazio, due partite rocambolesche che tra rimonte subite e rigori sbagliati hanno visto la Juve raccogliere solamente un punto. Di fronte ci sarà un'Udinese che in questo campionato è riuscita però finora a vincere solamente in casa, e che si trova nel pieno della bagarre delle squadre che, tra quota cinque e sei punti, galleggiano dal penultimo ed il tredicesimo posto in classifica, che per la differenza reti viene per ora occupata proprio dai friulani.

Al rendimento di un buon attacco, con tredici gol già realizzati per l'Udinese, fanno da contraltare i quindici gol incassati che rendono quella di Delneri la terza peggiore difesa del campionato dietro quelle di Benevento e Verona. Difficile però pensare a una Juventus senza vittoria per tre partite consecutive, anche se non bisogna tornare molto indietro per questa eventualità: tra il 28 aprile e il 14 maggio scorso, la squadra di Allegri pareggiò contro Atalanta e Torino e perse in casa della Roma, per poi conquistare però in casa col Crotone il sesto Scudetto consecutivo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Udinese Juventus sarà disponibile sui canali del satellite Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD (rispettivamente ai numeri 201, 206 e 251), e sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay. Sarà possibile assistere alla diretta streaming video via internet del match per gli abbonati Sky sul sito skygo.sky.it e per gli abbonati Mediaset Premium sul sito play.mediasetpremium.it.

IL RUOLINO DI MARCIA E FORMAZIONI UDINESE E JUVENTUS

Solo un punto nelle ultime due partite di campionato per la Juventus, che prima della sosta si era fatta rimontare due gol a Bergamo, per poi fallire il colpo del ko con un rigore di Dybala parato da Berisha nel finale. I portieri albanesi sono la nemesi del momento per la 'Joya', visto che sabato scorso contro la Lazio l'argentino si è fatto parare all'ultimo secondo di gioco il penalty che sarebbe valso il due a due. Hanno vinto invece i biancocelesti, grazie alla doppietta di Ciro Immobile che all'Allianz Stadium (dove la Juventus non perdeva in campionato dalla prima giornata del campionato 2015/16, cioè da oltre due anni) che ha ribaltato l'iniziale vantaggio di Douglas Costa. Spavento anche in Champions per la squadra di Allegri, con un autogol di Alex Sandro che aveva portato in vantaggio lo Sporting Lisbona. Poi le reti di Pjanic su punizione e di Mandzukic hanno regalato tre punti d'oro ai bianconeri in chiave europea. L'Udinese ha vinto due partite e ne ha perse sei nelle otto sfide di campionato fin qui disputate: dopo la pesante sconfitta in casa contro la Roma, i friulani hanno travolto quattro a zero la Sampdoria dopo la sosta. Nel lunch match di domenica scorsa ad Udine la squadra di Delneri è caduta di nuovo sotto i colpi di un ex, con la doppietta di Thereau che ha reso vano il gol di Samir.

I PRECEDENTI

L'ultimo match a Udine, il 5 marzo 2017, è terminato uno a uno con Bonucci che pareggiò nella ripresa per la Juventus il vantaggio friulano siglato da Duvan Zapata nella prima frazione di gioco. Juventus vincente quattro a zero nel precedente del 17 gennaio 2016, con le reti di Dybala (doppietta), Khedira ed Alex Sandro, tutte siglate nel primo tempo. L'ultima vittoria dell'Udinese nel confronto in casa contro la Juve è quella del 3 aprile 2010, tre a zero con reti di Alexis Sanchez, Simone Pepe e Totò Di Natale.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker puntano decisi sul ritorno alla vittoria della Juventus in campionato, con successo esterno bianconero quotato 1.44 da Bwin, mentre Betclic moltiplica per 8.25 quanto investito sul successo interno friulano e l'eventuale pareggio che viene invece quotato 4.50 da Bet365, che quota 1.85 l'under 2.5. L'over 2.5 viene invece proposto ad una quota di 1.95 da Bet365.

