VETTEL SBAGLIA BOX / Video, Formula 1: il pilota della Ferrari rientra dai suoi ex meccanici della Red Bull

Vettel sbaglia box, video: il pilota della Ferrari rientra per errore dai suoi ex meccanici della Red Bull durante il Gran Premio della Formula 1 negli Stati Uniti d'America ad Austin.

22 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Vettel sbaglia box - La Presse

Sicuramente il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin in Formula 1 per il pilota della Ferrari Sebastian Vettel porta a delle interessanti possibilità. In griglia di partenza infatti il pilota della Ferrari parte come secondo e ha tutte le possibilità per rendere il finale avvincente in quella che si preannuncia una gara davvero all'ultima curva con il pilota della Mercedes Lewis Hamilton che lo precede. Ovviamente bisognerà anche stare attenti a chi invece è dietro e potrebbe provare a superare fin da subito Lewis Hamilton. Sicuramente sarà una gara piena di interessanti aspettative con il simpatico episodio dell'errore di Sebastian Vettel al rientro ai box che rimarrà un vecchio ricordo. Staremo a vedere quello che accadrà a breve con tanti possibili scenari che andranno analizzati dall'inizio alla fine grazie anche alla presenza di diversi interessanti protagonisti pronti a regalarci sorprese.

L'ERRORE AL RIENTRO NEI BOX

Sebastian Vettel ha commesso un errore durante le prove libere 3 per il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti che si sta disputando ad Austin. Il pilota della Ferrari infatti rientrando nei box è stato protagonista di un singolare episodio, andandosi a infilare nei box della Red Bull squadra della quale è stato pilota dal 2009 al 2014 proprio prima di arrivare alla Ferrari. Il pilota si è reso praticamente subito conto dell'errore e ha sterzato uscendo dal box destinato al collega Max Verstappen per poi rientrare nel box giusto. Sicuramente è stato un simpatico episodio che ha visto protagonista il pilota tedesco con il video che è diventato immediatamente virale e ha dato la possibilità di analizzare questo simpatico episodio che ovviamente a livello di gara non sposta nulla ed è una semplice e divertente curiosità legata per caso anche al passato del pilota. Staremo a vedere come andrà la gara per Vettel, clicca qui per il video.

