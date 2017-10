Video/ Catania Sicula Leonzio (1-2): highlights e gol della partita (Serie C 10^ giornata)

Video Catania Sicula Leonzio (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida per la 10^ giornata del girone C del campionato di Serie C 2017-2018.

22 ottobre 2017 Fabio Belli

Video Catania Sampdoria (LaPresse)

Il risultato della giornata nel girone C di Serie C in Lega Pro è senz’ombra di dubbio quello ottenuto dalla Sicula Leonzio. Il tecnico Pino Rigoli è tornato da trionfatore al Massimino, dove aveva allenato il Catania in una stagione difficile. I gol di Squillace al 34’ del primo tempo e al 21’ della ripresa con Bollino (il primo con un gran diagonale, il secondo raccogliendo una corta respinta del portiere di casa Pisseri) ha portato gli ospiti, ultimi in classifica seppur in coabitazione, a sbancare il campo degli etnei, con una partita in meno giocata rispetto a salentini ora a 4 punti dal Lecce capolista.

CI PROVA RIPA

Rimpianto per la traversa colpita da Ripa, ma la squadra di Lucarelli è stata decisamente meno efficace in difesa oltre che in attacco, e il testacoda degli ospiti si è concretizzato dopo un lunghissimo recupero, che ha visto il Catania terminare in dieci uomini a causa dell’espulsione di Bucolo. Alla fine, Sicula Leonzio batte Catania 2-1.

© Riproduzione Riservata.