Video/ Matera Lecce (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 10^ giornata)

Video Matera Lecce (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida per la 10^ giornata del girone C del campionato di Serie C 2017-2018.

22 ottobre 2017 Fabio Belli

Video Matera Lecce (LaPresse)

Vittoria da grande squadra del Lecce che risponde allo scialbo pareggio della scorsa settimana ottenuto in casa contro l’Akgragas e sbancando il campo di un Matera che si presentava all’appuntamento lanciato da 4 vittorie consecutive. La squadra di Auteri ha iniziato bene il match creando un paio di pericoli concreti con Strambelli, ma anche il Lecce ha cominciato ad affacciarsi con continuità dalle parti del portiere di casa Golubovic, che nulla però ha potuto nella ripresa al 17’, quando un eurogol di Mancosu ha sbloccato il risultato.

IL FINALE

Si sapeva che sarebbe servita una prodezza individuale, ma il gol ha avuto l’effetto di spegnere le velleità del Matera, che nell’ultimo quarto di gara ha rischiato lo 0-2 per due volte a causa di Di Piazza, che prima ha concluso in diagonale, di pochissimo a lato, per poi ritrovarsi negato dal palo il gol del 2-0. Si chiude col Lecce che vola a +4 sul Catania, seppur con una partita giocata in più, mentre il momento-sì dei lucani si interrompe.

© Riproduzione Riservata.