Video/ Napoli Inter (0-0): highlights della partita (Serie A 9^ giornata)

Video Napoli Inter (0-0): gli highlights della partita che si è giocata sabato 21 ottobre, valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2017-2018.

22 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Napoli Inter (LaPresse)

Napoli e Inter si dividono al posta in palio dopo una partita comunque piacevole. L'Inter deve ringraziare un grandissimo Handanovic che salva i suoi con grandissimi interventi. Passiamo ora alle statistiche della partita. Possesso palla come al solito a favore del Napoli, 58% contro il 42% dell'Inter. Tre le parate di Reina contro le cinque di Handanovic tra cui due decisive. Sono stati 14 i tiri totali del Napoli contro 7 dell'Inter. Riguardo le palle recuperate sono 23 del Napoli contro le 32 dell'Inter. Vediamo ora le statistiche personali. Mertens ha effettuato tre tiri in porta seguito da Borja Valero con uno. Insigne ha creato 4 occasioni da rete seguito da Mertens con 3. Grandi prestazioni di Skriniar e Vecino che hanno recuperato sei palloni. Insigne invece ha perso ben dieci palloni.

LE DICHIARAZIONI

Napoli ed Inter si dividono la posta in palio dopo una partita piacevole. Grandi protagonisti i rispettivi estremi difensori. Impressiona però soprattutto Handanovic che salva il risultato con parate pazzesche su Callejon e due volte su Mertens. Raccogliamo ora le sensazioni dei protagonisti in campo. Queste le parole di Luciano Spalletti a Premium Sport raccolte da gazzetta.it: "L’Inter c’è per lo scudetto? Voi volete dargli sempre questo taglio qui. Comunque a questi calciatori vanno fatti dei complimenti. Voi dite che continuiamo ad essere fortunati, ma sono io ad essere fortunato ad allenare questi calciatori qui. Oggi abbiamo giocato una buonissima partita, che poteva essere giocata anche meglio. Il Napoli è stato fortissimo: fanno delle cose incredibili, a momenti sembravano i figli di Goldrake in mezzo al campo. Handanovic? Ha fatto quello che doveva fare: il portiere dell’Inter. Anche Reina mi è sembrato bravo in un paio di occasioni. Abbiamo sofferto e ci teniamo stretti questo risultato". Raul Albiol ha commentato il pari attraversi i microfoni di Premium Sport: "L'Inter è una buona squadra, stasera è stata una partita equilibrata. Dobbiamo continuare su questa strada, manca tantissimo. Abbiamo giocato martedì una partita difficile, c'era un po' di stanchezza. Quando non si può vincere è importante non perdere la partita. Siamo mancati un po' di brillantezza, ora dobbiamo riposare e pensare a mercoledì. Oggi era una gara contro la seconda e non era facile".

