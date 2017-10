Video/ Palermo Novara (0-2): highlights e gol della partita (Serie B 10^ giornata)

Video Palermo Novara (0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 21 ottobre, valida per la decima giornata del campionato di Serie B

22 ottobre 2017 Stefano Belli

Video Palermo Novara (LAPRESSE)

Il calcio è strano, non smetteremo di ripeterlo e lo avranno capito a loro spese anche i tifosi e i giocatori del Palermo: i rosanero vanno incontro alla loro prima sconfitta in campionato perdendo in casa contro il Novara, 2 a 0 il risultato finale in favore della formazione di Corini alla quale sono bastati 3 tiri in porta per trafiggere un paio di volte il portiere avversario Pomini, nonostante le 6 conclusioni dello specchio gli uomini di Tedino non sono mai riusciti a gonfiare la rete, complice anche gli interventi spesso decisivi di Montipò che ha tolto le castagne dal fuoco ai suoi compagni. I padroni di casa hanno fatto la partita per gran parte del tempo ma non sono riusciti a trovare l'ultimo passaggio vanificando così le tante azioni d'attacco manovrate, l'intesa tra Trajkovski e Nestorovski non ha raggiunto i massimi storici mentre ha funzionato alla perfezione il tandem Da Cruz-Moscati: assist del primo per il gol del secondo che gela il Barbera portando a sorpresa in vantaggio gli ospiti. Il Palermo si riversa in avanti con Cionek e Morganella, in contropiede il Novara rifila il colpo di grazia agli avversari ancora con Moscati che regala i tre punti alla compagine di Corini (che si prende una grossa rivincita ai danni della sua ex-squadra). In classifica il club piemontese, grazie alla terza vittoria consecutiva, scavalca proprio i siciliani e si installa in piena zona play-off quando solamente venti giorni fa si trovava in fondo al gruppo.

LE DICHIARAZIONI

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Marco Moscati, l'attaccante del Novara autore della doppietta che ha deciso la contesa: "Fare una doppietta al Barbera contro il Palermo e uscire dal campo con i tre punti in tasca ha un sapore particolare, inoltre si tratta della mia prima doppietta in Serie B e dunque ho un motivo in più per sorridere, oltre per il fatto che la squadra ha battuto una delle pretendenti alla promozione. A inizio stagione non ci siamo persi d'animo quando le cose andavano male, ora rimaniamo con i piedi per terra nonostante le tre vittorie di fila, la strada davanti a noi è ancora lunghissima e da adesso penseremo solamente a preparare la prossima partita di martedì contro la Salernitana". Le parole di un amareggiato Bruno Tedino ai microfoni di Sky Sport: "Non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni create nella prima mezz'ora, col passare dei minuti la squadra ha perso la brillantezza di inizio gara e anche la verve agonistica è andata scemando finché non siamo stati infilati per ben due volte in contropiede. Inoltre non abbiamo la bava alla bocca come invece abbiamo dimostrato nelle precedenti gare, sullo 0-1 i ragazzi si sono scoraggiati e non sono riusciti a reagire".

