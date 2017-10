Video/ Parma Entella (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 10^ giornata)

Video Parma Entella (3-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 21 ottobre, valida per la decima giornata del campionato di Serie B

22 ottobre 2017 Stefano Belli

Video Parma Entella (LaPresse)

Dopo tre gare di digiuno il Parma torna alla vittoria tra le mura amiche del Tardini battendo la Virtus Entella per 3 a 1: secondo successo in casa per i ducali che grazie a questi tre punti si avvicinano ai play-off, perde parecchio terreno la squadra di Castorina che ora si trova nuovamente a ridosso della zona play-out. Primo tempo di grande equilibrio che viene rotto dall'incornata vincente di Alessandro Lucarelli che sugli sviluppi di un calcio piazzato anticipa tutti e colpisce il pallone non lasciando scampo a Iacobucci. Nella ripresa l'atteggiamento degli ospiti cambia completamente e Luppi, dopo una serie di tentativi, ristabilisce la parità sul terreno di gioco. Il nuovo equilibrio dura oltre mezz'ora ma alla distanza emergono i padroni di casa che nel finale tornano in vantaggio su Calaiò (entrato al posto dell'infortunato Ceravolo) e nel recupero mettono i tre punti in cassaforte con Roberto Insigne, un gol e un assist per il fratello di Lorenzo.

LE DICHIARAZIONI

Per commentare l'importante vittoria ottenuta dal Parma contro la Virtus Entella, il sito Internet della società emiliana ha riportato le dichiarazioni al termine della partita del centrocampista crociato Matteo Scozzarella. “E’ stata una bella vittoria - ha esordito il giocatore del Parma -. Purtroppo, abbiamo preso un gol evitabile. Quando le cose non vanno come dovrebbero, spesso gli episodi fanno girare le partite. Oggi siamo stati più bravi del solito. Sono contento, perché ce lo meritavamo già prima malgrado qualche sconfitta e qualche pareggio. E’ una vittoria che fa ben sperare. Ci voleva. Sono arrivati anche i nostri primi gol su azione, seppur questa situazione non l’abbiamo mai vissuta come un’ansia. Sicuramente ogni attaccante non è molto sereno quando non riesce a segnare su azione. Sono contento per Emanuele e Roberto (Calaiò e Insigne, ndR), perché si allenano tanto in settimana e meritavano di tornare al gol. Credo sia una bella iniezione di fiducia per continuare a far bene“.

