Video/ Salernitana Frosinone (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 10^ giornata)

Video Salernitana Frosinone (1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 21 ottobre, valida per la decima giornata del campionato di Serie B

Video Salernitana Frosinone (LaPresse)

La gara dell’Arechi tra Salernitana e Frosinone termina 1-1. Granata in vantaggio a fine primo tempo grazie al gol del capitano, Schiavi. A inizio ripresa il Frosinone resta in inferiorità numerica a causa del secondo cartellino giallo rimediato da Brighenti. Nonostante tutto la squadra di Longo trova il pari grazie a Crivello. In classifica il Frosinone resta in zona playoff a un punto dalla vetta mentre la Salernitana finisce nella parte sinistra della classifica a quota 13. Nel prossimo turno di campionato i campani giocheranno a Novara mentre i ciociari ospiteranno la Ternana. Salernitana in campo con il 3-4-3. Radunovic in porta, Mantovani, Schiavi e Bernardini in difesa. A centrocampo da destra verso sinistra Kiyine, Ricci, Signorelli e Vitale. In attacco Rosina, Bocalon e Sprocati. Modulo speculare per il Frosinone. Tra i pali Bardi, in difesa Brighenti, Ariaudo e Terranova. Sulla fascia destra M. Ciofani, in mezzo al campo Maiello e Sammarco, a sinistra Crivello. In avanti ci sono Ciano, D.Ciofani e Soddimo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Subito pericolosa la squadra ospite. Signorelli si fa soffiare un pallone in mezzo al campo e innesca la ripartenza gialloblù. La conclusione di Crivello si spegne però alta sulla traversa. Ottimo pressing e giro palla degli uomini di Longo mentre la Salernitana fatica a superare la metà campo in questo inizio di match. Ci prova Soddimo. Conclusione dal limite dell'area da parte del fantasista ciociaro, facile parata di Radunovic. Si fa vedere Daniel Ciofani. Bell'aggancio del centravanti ciociaro, che poi prova la girata. Palla fuori di pochissimo. In questa prima fase di gioco il Frosinone sembra essere padrone del campo, occupando bene ogni spazio e schiacciando la Salernitana nella propria metà campo. Fallo commesso da Mantovani, che atterra Ciofani sulla trequarti. Calcio di punizione insidioso per il Frosinone, Ciano sul pallone. Il cross in area dell'ex Crotone pesca il solito Ciofani. Il colpo di testa del numero 9 termina però fuori dallo specchio. Al 25esimo ci prova Crivello. Conclusione al volo da posizione angolata dell'esterno ex Juve che però non inquadra lo specchio. Segnali di vita da parte dei granata. Bell'uno-due sulla trequarti fra Bocalon e Sprocati che poi prova un filtrante in area per Rosina, palla troppo lunga. Alla mezzora Bernardini e Radunovic rischiano di combinare una frittata su un traversone dalla sinistra che per poco non sorprende la retroguardia granata. Ammonizione per Schiavi alla mezzora, reo di uno sgambetto ai danni di Ciofani al limite dell'area. Punizione pericolosissima per il Frosinone, lo specialista Ciano sul pallone. In effetti l'ex Cesena conclude in maniera splendida: tiro a giro sul primo palo, palla che fa la barba al palo. La Salernitana risponde con una conclusione dalla distanza di Ricci. La sfera si spegne però abbondantemente lontano dalla porta di Bardi. Brighenti atterra Rosina a centrocampo e ferma una ripartenza granata. Ammonizione per lui. I granata ci riprovano. Signorelli prova lo spiovente in area per l'inserimento di Sprocati, ma calibra male. Pallone sul fondo. Al 43esimo i padroni di casa passano in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva a centro area sui piedi di Sprocati. Sulla conclusione sporca dell'ex Pro Vercelli Schiavi è lesto a deviare il pallone in rete sotto misura. Prova subito a rispondere il Frosinone con Brighenti che va alla conclusione su una respinta di Radunovic. Palla di poco alta.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due allenatori durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Bella percussione centrale di Rosina che però, all'ingresso in area, incespica sul pallone e cade a terra, permettendo il recupero della retroguardia frusinate. Ancora Salernitana. Intervento ruvido di Ariaudo su Bocalon, l'arbitro fischia fallo. Punizione per i padroni di casa dalla fascia destra, una sorta di corner corto. Sprocati, servito in area tutto solo, prova la conclusione, ma viene murato dai difensori ospiti. Poco dopo lo stesso Sprocati sulla trequarti salta di netto Brighenti che lo stende e si guadagna il cartellino giallo. E' il secondo: cartellino rosso e Frosinone in 10. Sugli sviluppi del calcio di punizione la Salernitana trova il raddoppio, ma l'arbitro ferma tutto per una posizione di offside di Schiavi. Cambio di Bollini: esce Signorelli, entra Odjer. Conclusione di Kiyine dal limite, pallone in curva. Doppio cambio per il Frosinone. Longo inserisce Matarese al posto di Soddimo e Citro al posto di Ciano. Poco dopo si ferma Maiello, costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Al 73esimo il Frosinone esaurisce i cambi: fuori Maiello, dentro Gori. I gialloblù nonostante l'inferiorità numerica ci credono e al 76esimo trovano il gol che vale il pari. Azione confusa in area granata con una serie di batti e ribatti. La palla arriva poi a Crivello che, tutto solo, batte Radunovic in uscita con un rasoterra angolato. Bollini prova a correre ai ripari: dentro Rossi, fuori Bocalon. Salernitana in pressione. Splendida azione personale di Kiyine che si accentra e prova il filtrante per Rosina, Ariaudo legge bene ed intercetta. Ammonizione per Vitale, reo di una sbracciata ai danni di Matarese. Ultimo cambio per la Salernitana: dentro Cicerelli, fuori Rosina. Granata in forcing a caccia del nuovo vantaggio, il Frosinone copre bene gli spazi nonostante l'inferiorità numerica. Al 90esimo però è la squadra di Longo a sfiora il clamoroso vantaggio. Ci prova il neo-entrato Matarese. Conclusione insidiosa del numero 19 in area di rigore, palla a lato non di molto. Nessuna emozione da segnalare negli ultimi minuti, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Termina 1-1 all'Arechi.

