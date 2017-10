Video/ Sampdoria Crotone (5-0): highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata)

Video Sampdoria Crotone (5-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 21 ottobre, valida per la nona giornata del campionato di Serie A

Video Sampdoria Crotone (Foto LaPresse)

La Sampdoria calpesta il Crotone con un netto cinque a zero e vola verso l'Europa. La formazione di Giampaolo fa impazzire il Ferraris già al secondo minuto: Torreira lascia partire un bel cross dalla destra, l'ex Crotone anticipa i suoi vecchi compagni e infila Cordaz. Nemmeno il tempo di provare a reagire per il Crotone, che i calabresi commettono un ingenuità difensiva concedendo un rigore ai padroni di casa. Zapata subisce il fallo, Quagliarella si presenta dal dischetto: l'attaccante doriano mette dentro di potenza. La Sampdoria dilaga al trentasettesimo con Caprari, il quale deve solo spingere in rete un assist al bacio di Zapata. I liguri danno spettacolo, il Crotone perde ulteriore sicurezza e autostima. La ripresa comincia sulla falsa riga del primo tempo, con la Sampdoria che guida la gara. Al settantunesimo Linetty entra nel tabellino dei marcatori con un tap in vincente. Partita finita? Manco per idea. I blucerchiati calano il pokerissimo con Kownacky ad un quarto d'ora dalla fine. Destro rasoterra vincente sotto le gambe di un colpevole Cordaz.

LE STATISTICHE

Andiamo ad analizzare i dati statistici della partita di Serie A giocata al Ferraris tra Sampdoria e Crotone. Punteggio tennistico in favore della formazione doriana, che ha annientato gli squali cinque a zero. Passiamo ai dettagli della gara, con le statistiche ufficiali dell'incontro. Ammontano a 5 le conclusioni nello specchio da parte dei padroni di casa, mentre sono 2 i tentativi in porta del Crotone. Rossoblu molto imprecisi sul fronte offensivo, con 6 tiri che non hanno centrato nemmeno la porta difesa da Puggioni. Solo 1 tiro oltre la linea di fondo per la Sampdoria. Liguri vincenti anche sul numero di passaggi totali, che evidenzia le differenze tecniche: 777 contro 361. Budimir e compagni vincono solo la sfida delle ammonizioni, avendone accumulate ben 5. Solo un giallo rimediato dalla compagine doriana.

DICHIARAZIONI

Spazio alle parole rilasciate in sala stampa dal mister della Sampdoria, Giampaolo, al termine della vittoria sul contro il Crotone: "Ci fa piacere aver eguagliato il poker della Sampdoria dell'epoca d'oro, ma è andata bene, anche perché non abbiamo incontrato la Roma. Siamo andato subito in vantaggio, la partita si è messa bene, il Crotone non reagiva e tra i due tempi ho detto alla squadra di non concedere niente, di non abbassare la tensione, per fare il salto di qualità. Sono stati bravi a tenere palla, ad imbucare, sono stati maturi. Ci siamo tolti di dosso il refrain di non vincere con le piccole". Ecco invece i concetti espressi dal tecnico degli squali, Davide Nicola: "Siamo stati sorpresi da questo uno due dopo venti minuti. E' stata una partita dove la Sampdoriaha avuto sei occasioni, mentre noi 3-4: la differenza è che lei ha capitalizzato. La Sampdoria è stata più forte, va ammesso".

© Riproduzione Riservata.