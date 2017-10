Video/ Spezia Perugia (4-2): highlights e gol della partita (Serie B 10^ giornata)

Video Spezia Perugia (4-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 21 ottobre, valida per la decima giornata del campionato di Serie B

22 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Spezia Perugia (LAPRESSE)

Allo Stadio Alberto Picco lo Spezia supera senza grossi problemi il Perugia per 4 a 2 nella decima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Entrambe le squadre si danno battaglia nell'arco dei novanta minuti ma il vantaggio dei padroni di casa grazie alla rete di Masi su assist di Marilungo già al 2' mette nettamente in salita la partita degli ospiti. I liguri riescono infatti pure a raddoppiare al 19' con la bella azione personale di Mastinu e devono ritardare l'appuntamento con il tris quando Vignali viene pescato in fuorigioco al 32'. A ridosso dell'intervallo però, Volta accorcia le distanze illudendo i suoi al 44'. Nel secondo tempo gli aquilotti dilagano al 78' con Forte ed all'83' con il solito Granoche mentre, nel recupero, Mustacchio alleggerisce il passivo su suggerimento di Cerri al 94', ma è solo una soddisfazione platonica per il Perugia.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro giocato al Picco, si può intuire come lo Spezia abbia lasciato giocare molto il Perugia concedendogli diverso spazio ma sapendo essere più incisivo e decisivo dell'avversario visti i tanti confronti numerici persi: la formazione di mister Giunti ha effettuato 438 passaggi contro i 277 degli uomini di mister Gallo, bilanciati dal 21 a 15 nei contrasti, senza dimenticare, in fase offensiva, il 18 a 7 nel computo totale delle conclusioni. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Pezzuto della sezione di Lecce ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo solamente Monaco tra gli ospiti.

© Riproduzione Riservata.