Video/ Ternana Ascoli (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 10^ giornata)

Video Ternana Ascoli (1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 21 ottobre, valida per la decima giornata del campionato di Serie B

22 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Ternana Ascoli (LAPRESSE)

Allo Stadio Libero Liberati Ternana ed Ascoli si bloccano con un infruttuoso pareggio per 1 a 1 nella decima giornata di Serie B. Nel corso dell'incontro sono prevalentemente i padroni di casa ad avere in mano le redini del gioco ed a collezionare più opportunità mentre gli ospiti si fanno vedere con alcune fiammate. Succede praticamente tutto nel secondo tempo: nell'intervallo i bianconeri sostituiscono il portiere Lanni per infortunio con Ragni e, al 73' Favilli porta avanti i suoi sfruttando il tiro-cross di Cinaglia. La risposta rossoverde non tarda ad arrivare con il pari definitivo realizzato da Montalto con un colpo di testa al 79'. Il punto in classifica permette rispettivamente alle due squadre di salire a quota 11 e 10 punti, senza così lasciare le zone vicine alla retrocessione.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro fra la Ternana e l'Ascoli, si segnala una discreta superiorità della Ternana sia in fase offensiva, 11 a 8 il computo dei tiri, che in fase di palleggio, 487 passaggi contro 327 a cui si aggiunge il 18 a 6 nei cross, 9 del solo Carretta, oltre al 10 a 5 nei contrasti. Come si suol dire, ai punti dunque avrebbe avuto la meglio la Ternana, se si fosse trattato di un incontro di boxe. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Nasca della sezione di Bari non ha estratto alcun cartellino.

