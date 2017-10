Video/ Venezia Empoli (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 10^ giornata)

Video Venezia Empoli (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 21 ottobre, valida per la decima giornata del campionato di Serie B

22 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Venezia Empoli (LaPresse)

Allo Stadio Pier Luigi Penzo il Venezia la spunta sull'Empoli per 1 a 0 nell'ultima parte di gara del big-match della decima giornata di Serie B. Le due squadre scese in campo oggi si bilanciano per quasti tutto l'arco dell'incontro sebbene siano i toscani ad attaccare con maggior veemenza e precisione. Tuttavia, all'87', Moreo approfitta dell'assist sul contropiede del compagno Pinato e porta i leoni alati in vantaggio lasciando di stucco gli azzurri, per i quali è inutile il tentativo nel recupero dell'ottimo Caputo. I 3 punti guadagnati oggi permettono al Venezia di agganciare in classifica proprio i diretti rivali di giornata dell'Empoli a quota 17 punti, una impresa davvero significativa per una neopromossa di Serie B.

STATISTICHE

Analizzando infine le statistiche dell'incontro emerge chiaramente come l'Empoli meritasse qualcosa in più di quanto raccolto effettivamente sul campo del Venezia: la superiorità dei toscani viene evidenziata dal numero di passaggi, 605 a 405, dei contrasti, 15 a 13, e, in fase offensive, lampante il 14 a 9 nel computo delle conclusioni, delle quali ben 3 di Caputo nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro della sezione di ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Modolo e Falzerano da un lato, Veseli e Pasqual dall'altro.

