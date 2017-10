Viterbese Siena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Viterbese Siena: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la decima giornata del girone A della Serie C

22 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Viterbese Siena, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Viterbese Siena, partita che verrà diretta dall'arbitro Alberto Santoro, è in programma alle ore 20:30 di domenica 22 ottobre e rientra nel programma della decima giornata di Serie C 2017-2018. Siamo nel girone A: è uno scontro al vertice, un big match con tanta voglia di promozione. Chiamatela come volete, ma in questa decima giornata di Serie C Viterbese e Siena si giocano un passaggio fondamentale per il loro futuro. I padroni di casa sono a tre punti proprio dal Siena, che ricopre la prima posizione: non sarà affatto semplice andare avanti, anche perché ora la lotta si fa davvero dura.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Bassano AlbinoLeffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Da una parte ci sono le ambizioni di una società che vuole assolutamente sorprendere tutti, dall'altra la voglia di poter tornare grandi e sognare quella serie B che manca da moltissimo tempo. Ecco per quale motivo bisogna presentarsi a questa sfida con tutte le carte in regola per sorprendere in positivo. I padroni di casa sono molto carichi dopo la trasferta in casa del Piacenza vinta grazie al goal messo a segno da Andrea Razzitti.

LE PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE SIENA

Mister Mele vuole giocarsi il tutto per tutto e schierare il 4-2-4. Iannarilli va in porta, mentre Atanasov e Sini andranno a comporre la coppia di difensori centrali. Pacciardi e Celiento andranno a completare il reparto difensivo. A centrocampo agiranno Baldassin e Cenciarelli, mentre Razzitti sarà la punta centrale dubbio tra Bismark e Kabashi, con il primo leggermente favorito. Vandeputte e Tortori, salvo ripensamenti dell'ultimo momento, dovrebbero scendere in campo sin dal primo minuto. Mister Mignani sta già pensando alla formazione anti Viterbese. Probabile un 4-3-3, con Pane in porta. La liena difensiva sarà composta da Brumat, Sbraga, D’Ambrosio e Iapichino. A centrocampo qualchedubbio di troppo: Bulevardi, Gerli e Vassallo potrebbero essere riconfermati dal primo minuto, ma Terigi e Damina potrebbero giocarsi qualche possibilità nei prossimi giorni. In attacco dubbio tra Emmausso e Campagnacci: l'attaccante, in gol contro la Pro Piacenza, potrebbe partire dal primo minuto. Confermati Guberti e Marotta sulle corsie esterne: i due hanno dimostrato di poter esprimere un bel calcio e l'ex Samp e Roma Guberti potrebbe dare la giusta esperienza.

LA CHIAVE

Come in ogni big match che si rispetti, la sfida tra le due compagini sarà dura e bloccata sin dai primi minuti di gioco. Nonostante i due moduli, che potrebbero dare spettacolo, ci sarà molto equilibrio in campo. Infatti le due compagini sanno benissimo che questa sfida sarà molto importante sotto ogni punto di vista e perdere punti in uno scontro decisivo potrebbe essere importante ai fini della classifica. Proprio per questo motivo si cercherà in ogni modo di giocare con la giusta accortezza ed evitare qualsiasi tipo di problema durante i primi minuti del match. I padroni di casa avranno dalla loro la spinta del pubblico, dunque non sarà per niente facile capire come gestire questa pressione. Il Siena ha però un gran progetto e la voglia di tornare nel campionato cadetto è davvero alta. Proprio per questo motivo si cercherà di dare il massimo in questa sfida che potrà essere decisiva sotto ogni punto di vista, soprattutto in eventuale lotta al vertice.

QUOTE E PRONOSTICO

Equilibrio soprattutto nelle quote proposte da Eurobet: i padroni di casa sono dati a 2.60, mentre gli ospiti a 2.70. Interessante anche il segno X, a quota 3.05. Per chi vuole giocare l'Over 2.5 avrà una quota di 2.10, mentre per l'Under è prevista la quota di 1.65. No Goal e Goal si equivalgono: uno è a quota 1.80, l'altro a 1.90.

