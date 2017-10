Wta Finals 2017/ Diretta Pliskova Williams, Muguruza Ostapenko streaming video SuperTennis, orario

Diretta Wta Finals 2017: Pliskova Williams, Muguruza Ostapenko streaming video SuperTennis. Domenica 22 ottobre a Singapore si apre il Master di fine anno, prima giornata del gruppo rosso

22 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Wta Finals 2017: Jelena Ostapenko è la più giovane partecipante (Foto LaPresse)

Karolina Pliskova-Venus Williams e Garbine Muguruza-Jelena Ostapenko: con queste due partite (rispettivamente alle ore 11 e non prima delle ore 13:30) si aprono a Singapore le Wta Finals 2017, il torneo di tennis femminile di fine anno che è riservato alle migliori otto giocatrici dell’anno solare. Siamo nel gruppo rosso; ce n’è anche uno bianco che comprende Simona Halep, Elina Svitolina, Caroline Wozniacki e Caroline Garcia; questo è l’unico torneo in cui non sia contemplata l’eliminazione diretta, ma si gioca invece con due gironi all’italiana che conducono alle semifinali.

WTA FINALS 2017, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MASTER

Le Wta Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv su SuperTennis, il canale federale che trovate al numero 64 del telecomando oppure al numero 224 del bouquet Sky, riservato agli abbonati; per tutti sarà comunque a disposizione il servizio di diretta streaming video, visitando senza costi il sito ufficiale all’indirizzo www.supertennis.tv.

LA FORMULA DELLE WTA FINALS 2017

Il Master di fine anno mette a confronto le prime otto giocatrici del ranking Wta secondo i risultati dell’anno solare: 57 tornei che definiscono un’ideale classifica, che alla fine ricalca più o meno quella mondiale. Le otto tenniste sono divise in due gruppi con round robin, dunque sei partite per ciascun girone; la vincente di ciascun gruppo affronta la seconda dell’altro, andando così a formare la finale per il titolo. In caso di eventuale parità nel numero di vittorie (cosa altamente probabile) a contare è prima la sfida diretta, poi il numero di set vinti in rapporto a quelli persi e poi il quoziente dei game. E’ questo dunque l’unico torneo, se si eccettua la Fed Cup, in cui non sia prevista l’eliminazione in ciascun singolo match; ciascuna giocatrice affronta infatti un minimo di tre match.

IL GIRONE ROSSO

Nel girone rosso che inizia oggi troviamo ben tre giocatrici che sono state numero 1 Wta: tuttavia per Garbine Muguruza e Karolina Pliskova la vetta è stata di breve durata (poche settimane) e soltanto in questa stagione, mentre Venus Williams ha dominato il circuito del tennis femminile vincendo 7 Slam, anche se ormai non riesce più a mettere le mani su un grande torneo da tanti anni. E’ comunque riuscita a tornare nelle prime posizioni della classifica, contendendo lo scettro ad avversarie decisamente piùà giovani: Venus ha 13 anni più della Muguruza – campionessa lo scorso anno al Roland Garros e in questo 2017 a Wimbledon – e di 12 di Karolina Pliskova, una delle poche numero 1 nella storia a non aver mai vinto Slam. C’è’ poi Caroline Garcia, ultima qualificata e presente a Singapore grazie al forfait di Johanna Konta: per la francese il pass è arrivato a sorpresa grazie allo straordinario tour asiatico nel quale ha vinto, in due settimane, i tornei di Pechino e Wuhan.

IL GIRONE BIANCO

La numero 1 del mondo Simona Halep è finalmente riuscita a prendersi la vetta del ranking che le era sfuggita in più occasioni, ma deve ancora rimandare l’appuntamento con un Major; la finale persa al Roland Garros brucia, e qui alle Wta Finals arriva l’occasione per vendicarsi di Jelena Ostapenko (cosa gà avvenuta nelle ultime settimane) che con i suoi 20 anni è la più giovane partecipante al Master 2017, e che rappresenta più delle altre l’impeto delle nuove leve che avanzano a reclamare spazio. Troviamo poi Caroline Wozniacki, una ex numero 1 Wta che quest’anno ha giocato 7 finali (ma ne ha vinta solo una) e, come Venus Williams sia pure con tante differenze specifiche, ha saputo ritrovare smalto e risultati. Elina Svitolina è la grande sensazione: arriva al Master avendo vinto più tornei di tutte le altre (5, tra cui tre Premier V) e con un grande miglioramento rispetto allo scorso anno. Tuttavia l’ucraina non è ancora riuscita a fare il salto di qualità negli Slam, ed è per questo motivo che anche alle Finals non parte favorita.

