Brescia Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per l'undicesima giornata del campionato di Serie B

23 ottobre 2017 Redazione

Diretta Brescia Bari, Serie B 11^ giornata (Foto LaPresse)

Brescia Bari, partita che sarà diretta dall’arbitro Riccardo Pinzani, si gioca alle ore 20:30 di lunedì 23 ottobre: è l’anticipo dell’undicesima giornata nel campionato di Serie B 2017-2018, che sarà disputato ancora in turno infrasettimanale. Se i galletti sono ormai arrivati ai piani alti della classifica, con una sola lunghezza da recuperare alle due capolista e in piena lotta per la promozione diretta, il Brescia affronta ancora un periodo di crisi e deve districarsi nelle zone basse, addirittura nel gruppetto di quelle che di fatto sono le penultime con due punti di margine sul fanalino di coda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Bari sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento: per tutti gli abbonati l’appuntamento è su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio, con la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Il Brescia dunque è in crisi: nemmeno il cambio di allenatore è servito a dare una scossa e la squadra lombarda ha perso le ultime tre partite giocate, senza riuscire a segnare e incassando 6 gol. I punti racimolati in precedenza non erano tanti, però il Brescia aveva perso solo all’esordio ed era rimasto imbattuto per tutto il mese di settembre (due vittorie e quattro pareggi); adesso invece la situazione sta decisamente peggiorando, e bisognerà iniziare a mettere subito punti in cascina per evitare di perdere altro terreno. Il Bari invece sta volando: Fabio Grosso non perde da tre partite e ne ha vinte quattro delle ultime sei. Complice anche una classifica ancora cortissima, la squadra pugliese è arrivata a ridosso della prima posizione e sogna la promozione diretta, volendo tornare in quella Serie A che manca ormai da tempo.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA BARI

Il Brescia dovrebbe disporsi con la solita squadra, quella già vista nelle ultime uscite: Andrea Caracciolo e Rivas fanno coppia in attacco, in difesa la linea a tre con Meccariello e Somma a proteggere Gastaldello mentre a centrocampo Longhi e Furlan dovrebbero essere utilizzati sulle corsie laterali, lasciando a Dimitri Bisoli e Martinelli il compito di agire sulle mezzali. Il regista davanti alla difesa dovrebbe essere il giovane Machin; potenziali cambi per Pasquale Marino potrebbero essere rappresentati da Ndoj, che può prender il posto di Martinelli o Machin a centrocampo, e da uno tra Bagadur e Somma che all’occorrenza possono giocare nel reparto arretrato a protezione del portiere Minelli.

Fabio Grosso non cambia i suoi undici, almeno non dovrebbe: il tecnico del Bari dovrebbe confermare il 4-3-3 visto nelle ultime due uscite. Dunque Marrone scala a centrocampo per giocare al fianco di Basha - che è il playmaker davanti alla difesa - e Andrés Tello che è l’altra mezzala, mentre nella linea difensiva ci sono Gyomber e Cassani che dovrebbero essere i due centrali, lasciando a Fiamozzi e Morleo il compito di correre sulle corsie. Davanti Galano e Improta sono due esterni ormai rodati, che hanno il vizio del gol e infatti sono i due migliori marcatori della squadra; insieme a loro agisce Karamoko Cissé, che potrebbe essere preferito al più esperto Nené come punta centrale. Il portiere sarà Micai, come al solito.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote Snai danno un vantaggio al Brescia per questa partita: secondo la popolare agenzia di scommesse infatti il segno 1 per la vittoria delle Rondinelle vale 2,55 contro la quota di 2,85 che accompagna il segno 2 per l’affermazione pugliese. Da questo punto di vista comunque regna un certo equilibrio; meno probabile il pareggio, identificato dal segno X e che vale 3,05 volte la somma messa sul piatto.

