Dybala insulta Allegri/ Video: l'allenatore della Juventus lo sostituisce, la Joya lo offende

23 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Paulo Dybala (Foto: LaPresse)

Dybala insulta Allegri solo per una sostituzione. La nuova stagione cominciata a suon di gol sta prendendo una brutta piega per Paulo Dybala, che è finito nel mirino per i presunti insulti a Massimiliano Allegri. Dal rigore sbagliato a Bergamo si sono innescati diversi episodi che hanno condizionato negativamente l'attaccante della Juventus e la squadra stessa. Ieri infatti il calciatore argentino è apparso molto nervoso. Altro che Joya contro l'Udinese... Quando l'allenatore ha deciso di sostituirlo, mandando in campo Douglas Costa visto che la vittoria era stata già blindata, Dybala ha dimostrato di non gradire la scelta di Allegri. Pare che abbia rivolto insulti pesantissimi all'allenatore: dal labiale emerge un'espressione pesantissima, «concha de tu madre!», una frase tutt'altro che affettuosa... La reazione è molto grave, sicuramente non da leader di una squadra che vuole vincere tutto. A prescindere dalla frase pronunciata, emerge però la stizza nei confronti di Allegri che aveva deciso di risparmiargli gli ultimi minuti della partita contro l'Udinese. Ora la dirigenza bianconera potrebbe decidere di punirlo con una sanzione disciplinare, ma l'ultima parola spetta all'allenatore.

SCOPPIA IL CASO DYBALA: INSULTI AD ALLEGRI

Una vittoria di grinta e nervi della Juventus contro l'Udinese, ma forse il nervosismo è stato troppo. Non ci riferiamo all'espulsione di Mario Mandzukic, ma alla reazione di Paulo Dybala alla sostituzione di Massimiliano Allegri. L'attaccante argentino ha mostrato un atteggiamento polemico al momento del cambio. Le immagini televisive hanno ripreso le espressioni ingiuriose all'uscita dal campo, probabilmente all'indirizzo del tecnico toscano. Un episodio del genere costò un provvedimento disciplinare a Leonardo Bonucci, che fu escluso dalla partita con il Porto. «Sono comportamenti non da leader, o aspirante tale, dello spogliatoio», il commento di Massimo Mauro, ex ala bianconera, a Repubblica. Dello stesso avviso l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi, che a Sky Calcio Club ha dichiarato: «Dovrebbe guardare Hamsik che a ogni partita viene sostituito e non dice mai nulla e imparare da lui come ci si comporta in simili occasioni».

#Dybala al momento del cambio: "Concha de tu madre" pic.twitter.com/I5R88wNhvS — Mauro Cossu (@maurocossu90) 22 ottobre 2017

